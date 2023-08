Regina Duarte presta bela homenagem no aniversário da neta: "Menininha sorridente"

A atriz Regina Duarte celebrou o aniversário de 17 anos da neta, Manuela, filha de Gabriela Duarte

Regina Duarte encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques da neta, Manuela Goldfuss. A menina, que é filha da atriz Gabriela Duarte e do fotógrafo Jairo Goldfuss, completa 17 anos nesta sexta-feira, 18.

Para comemorar o aniversário da jovem, a veterana recordou no feed do Instagram alguns cliques de quando ela era pequena, e também alguns atuais. Na legenda da publicação, Regina fez questão de escrever uma bela homenagem para a sua primeira neta.

"Há 17 anos nascia no dia de hoje minha neta primogênita, a Manuela. Veio ao nosso mundo uma menininha sorridente, muito esperta e super inteligente. Nossa família está comemorando hoje seu aniversário com o coração transbordante de gratidão a Deus por nos ter presenteado com esta criança que está se tornando uma mulher cheia de graça e que Deus a cubra sempre de bênçãos", disse a artista na postagem.

Mais cedo, Manuela também recebeu uma bela homenagem da mãe. No Instagram, Gabriela Duarte compartilhou uma sequência de cliques inéditos da filha e também um de quando estava grávida, e deixou uma bela mensagem. "Hoje é o dia da minha leonina com ascendente em leão. Meu combo favorito de ternura com personalidade 2.0!!! Minha tempestade perfeita: eu te amo infinito, e como todos os dias da minha vida, te desejo saúde e muito amor acima de tudo! Feliz 17", declarou a mamãe coruja.

