Gabriela Duarte surge agarradinha com a mãe, Regina Duarte: "Como é gostoso esse colo"

A atriz Gabriela Duarte se derreteu ao postar vários cliques sentada no colo da mãe, Regina Duarte

A atriz Gabriela Duarte usou as redes sociais neste sábado, 5, para dividir com seus seguidores novos cliques com a mãe, Regina Duarte.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista surgiu sorridente, sentada no colo da artista. Em alguns dos cliques, as duas trocam olhares carinhosos e também se abraçam. "Como é gostoso esse colo", declarou Gabriela na legenda da publicação.

A postagem encantou os seguidores, que encheram os comentários de elogios. "Que lindas", disse uma fã. "Tão lindo esse amor", escreveu outra. "Não existe nada melhor no mundo do que colo de mãe", afirmou uma admiradora. "Gabi já tem spoiler de como será quando estiver mais velha. Muito parecidas", brincou uma seguidora.

Vale lembrar que o clima entre as atrizes não estava muito bom, isso porque elas tinham posicionamentos políticos diferentes, e Gabriela parou de seguir a mãe no Instagram. Mesmo aparecendo juntas, a atriz não voltou a seguir a mãe na rede social, e atualmente só sehue um fã clube das duas.

Confira as fotos de Gabriela e Regina:

Gabriela exibe detalhe da reforma do seu apartamento

A atriz Gabriela Duarte contou que reformou o seu apartamento em São Paulo. Ela mora no local há 16 anos com a família e decidiu repaginar todo o espaço. A obra demorou cerca de seis meses e já está na fase de finalização.

Nas redes sociais, ela mostrou vídeos de quando foi visitar a obra antes de colocarem os acabamentos e surpreendeu pelo tamanho do espaço, já que o apartamento é grande e espaçoso. "Eu estou fazendo uma reforma no apartamento onde moro há 16 anos. Foram 6 meses de reforma! Quem já viveu sabe a montanha-russa de emoções que é! Mas tá no finalzinho, e eu estou tão feliz", disse ela.