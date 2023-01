Gabriela Duarte deixa de seguir a mãe, Regina Duarte, nas redes sociais

Após apoio da mãe aos atos terroristas em Brasília, atriz Gabriela Duarte para de seguir Regina Duarte no Instagram

Parece que o clima na casa da família Duarte não anda muito bem. A atriz Gabriela Duarte (48), filha de Regina Duarte (75), parou de seguir a mãe nas redes sociais.

Após o apoio da veterana aos ataques terroristas em Brasília recentemente, Gabriela, que não apoia a destruição causada pelos apoiadores de Jair Bolsonaro nos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, deixou de seguir Regina no Instagram. Em sua rede social, ela aparace seguindo apenas um fã clube das duas.

Com opinião política contrária da mãe, Gabriela chegou a fazer um post sobre os ataques na web. "Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade. Tristeza", disse atriz. Regina, por sua vez, ainda segue Gabriela.

Regina, que foi secretária de Cultura no governo Bolsonaro, chegou a condenar a prisão dos vândalos."Que as injustiças sejam sanadas, que possamos desfrutar de nossa liberdade total e incondicional", disse Regina, dividindo opiniões.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabriela duarte (@gabidu)

Gabriela Duarte exibe fotos inéditas com o caçula

Gabriela Duarte usou as redes sociais em dezembro para celebrar o aniversário de 11 anos do filho caçula, Frederico, fruto do antigo casamento com o fotógrafo Jairo Goldflus. A mamãe coruja abriu um álbum de fotos inéditas com o herdeiro para celebrar a data especial na vida dele.

Nas imagens, mãe e filho apareceram abraçados e sorridentes enquanto posavam durante um passeio ao ar livre. Na legenda, ela escreveu: “No dia 17/12/2011, às 12h08, nascia esse menino lindo. Parabéns meu amor”.

