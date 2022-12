Gabriela Duarte exibe fotos inéditas com o filho caçula, Frederico

Gabriela Duarte surge radiante ao celebrar o aniversário do filho caçula, Frederico, com álbum de fotos inéditas nas redes sociais

A atriz Gabriela Duarte está em festa neste sábado, 17, ao celebrar o aniversário de 11 anos do filho caçula, Frederico, fruto do antigo casamento com o fotógrafo Jairo Goldflus. Nas redes sociais, a mamãe coruja abriu um álbum de fotos inéditas com o herdeiro para celebrar a data especial na vida dele.

Nas imagens, mãe e filho apareceram abraçados e sorridentes enquanto posavam durante um passeio ao ar livre. Na legenda, ela escreveu: “No dia 17/12/2011, às 12h08, nascia esse menino lindo. Parabéns meu amor”.

Vale lembrar que Gabriela Duarte também é mãe de Manuela, que completou 16 anos em agosto deste ano. A mamãe coruja também fez uma homenagem especial para a filha ao exibir fotos de viagens das duas juntas. “Minha filha, hoje é seu dia! 16 anos da minha leonina favorita de todas as constelações. Te amo muito e te admiro, Manu!”, afirmou ela na época.

A atriz anunciou o fim do seu casamento com o fotógrafo Jairo Goldflus em janeiro de 2022 por meio de um post nas redes sociais. Ela mostrou fotos de sua família e falou sobre a decisão de romper o relacionamento amoroso. "ESSA É A MINHA FAMÍLIA. Vocês já sabem. Família pra mim é sinônimo de parceria, amor, cuidado… isso nós temos bastante aqui. E vamos ter pra sempre. Eu e Jairo vivemos 19 anos juntos. 19 anos de muita troca, amor, tretas, dois filhos, viagens, planos, mudanças de planos e muita, muita, muita parceria", afirmou ela.

E completou: "Essa parceria é tanta que entendemos juntos que encerrar o nosso casamento seria a melhor decisão pro momento. E assim nos separamos. Mas a família que construímos não. Ela seguirá firme até o fim de nossas vidas".

Ex-marido de Gabriela Duarte, Jairo Goldflus exibe foto inédita de Ana Paula Arósio

Recentemente, o fotógrafo Jairo Goldflus pegou os seguidores de surpresa ao exibir uma foto inédita e recente da atriz Ana Paula Arósio. A foto foi feita durante um ensaio para o livro Singular, no qual o profissional buscou revelar a beleza natural das mulheres, sem maquiagem ou filtros. A foto ganhou repercussão porque Ana Paula Arósio está longe da TV desde 2010, quando fez a série Na Forma da Lei. Ela leva uma vida longe dos holofotes e não faz mais aparições públicas.

Na legenda do álbum de fotos, o fotógrafo Jairo Goldflus compartilhou um texto com mais detalhes sobre a criação do seu livro. "Esse livro nasce em um momento tão singular quanto cada uma dessas fotos. De um lado, o feminismo populariza-se e assistimos a uma desconstrução de padrões de gênero e de beleza. De outro, crescem as redes sociais e a tela passa a ser um espelho narcísico onde admiramos, sobretudo, a nossa própria imagem, transformada pelos filtros e nunca satisfatória o bastante. ​É nesse abismo entre imagem real e construída que ecoa a pergunta: o que é a beleza? Uma resposta única não existe, já que o conceito definitivo do que é belo escapa inclusive ao tempo, mudando de uma época para outra, de uma cultura para outra ou mesmo de uma classe social para outra. No entanto, podemos nos aproximar de algumas respostas, talvez até reelaborando a pergunta: onde está a beleza? ​É isso que Jairo Goldflus tenta desvendar neste trabalho corajoso, através do olho sagaz de sua câmera. Giovana Madalosso", compartilhou.