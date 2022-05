Rafael Cardoso celebra o aniversário do filho caçula com festa simples em casa

Esposa de Rafael Cardoso, Mari Bridi mostra fotos da festa simples do filho na casa da família

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 18h48

O ator Rafael Cardoso e a esposa, a influenciadora digital Mari Bridi, comemoraram o aniversário de 4 anos do filho caçula, Valentim, com uma festa simples na casa da família. Eles organizaram a festa com direito a bolo de chocolate, salgadinhos, cachorro-quente e muitas bexigas verdes.

Nas redes sociais, Mari mostrou as fotos da celebração em família. “4 anos do garotinho mais maravilhoso das nossas vidas! Viva o Timtim”, disse ela.

O ator está longe das novelas desde que atuou em Salve-se Quem Puder, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Rafael Cardoso faz homenagem para a sogra

Há pouco tempo, o ator Rafael Cardoso agitou as redes sociais ao fazer uma homenagem para sua sogra, a jornalista Sonia Bridi. Ele apareceu abraçado com ela em uma nova foto e falou sobre a parceria deles.

"É muito amor! Agradeço a oportunidade de poder compartilhar cada momento, pelo cuidado, carinho e amor compartilhado. Te amamos vovó!!! Muito com sem!", disse ele na legenda.