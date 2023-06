Quase nua, Juju Salimeni exibe bumbum GG levando mão boba do noivo: 'Que isso'

Em ensaio ousado, Juju Salimeni exibe corpaço gigante recebendo apalpada do noivo; veja o momento

A apresentadora Juju Salimeni compartilhou em sua rede social um momento ousado com o noivo, o empresário e fisiculturista Diogo Basa. Nesta segunda-feira, 12, a famosa aproveitou o Dia dos Namorados e se declarou para o companheiro com o vídeo cheio de paixão.

No registro exibido pela ex-panicat, ela apareceu quase nua, recebendo mão boba do futuro esposo em seu bumbum. Usando maiô fio-dental bem pequeno, ela ostentou suas curvas torneadas ao surgir grudadinha no amado.

"Feliz Dia dos Namorados", desejou Juju Salimeni ao revelar o momento cheio de paixão da intimidade com o noivo, com quem trocou alianças em um deserto de Dubai.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal. "O solteiro num tem um dia de paz", brincaram os fãs ao verem os pombinhos apaixonados. "Casal top", elogiaram outros. "Que isso", exclamaram.

Nos últimos dias, a musa fitness causou ao publicar um vídeo ficando nua em uma academia nos EUA. Vestindo um macacão com zíper, ela foi traída pela peça e acabou pelada enquanto treinava braços no local.

Armação? Juju Salimeni se defende após video de macacão explodindo: 'Biscoiteira'

Nos últimos dias, a apresentadora Juju Salimeni deu o que falar ao compartilhar um vídeo ficando nua em uma academia nos EUA. Viajando com o noivo, o fisiculturista e empresário Diogo Basa, ela foi ao local realizar um treino usando um macacão de zíper e acabou sendo "traída" pela peça.

O momento em que a roupa abriu e a deixou com os seios à mostra foi captado pelo celular da musa fitness, que publicou o vídeo da saia justa em sua rede social. Nos comentários, a famosa recebeu vários tipos de elogios e até críticas. A ex-panicat foi inclusive acusada de ter armado o momento inusitado.

"Gente, foi só eu que tive essa impressão ou pareceu que foi armado?", questionaram. Em resposta, Juju Salimeni deixou claro que não precisa desse tipo de vídeo para se promover e que sempre gravar seus treinos, andando com um tripé pela academia, por isso conseguiu registrar a "gafe".

"Ah realmente é super minha cara fazer uma presepada dessas pra aparecer, eu sou ultra biscoiteira, né? Cê me vê todo dia biscoitando nas páginas de fofoca", rebateu a musa fitness a acusação sobre querer aparecer.