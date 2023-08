Priscilla Alcântara mostra prints de conversas com Bruna Marquezine em data especial

Priscilla Alcântara celebrou a vida da amiga, Bruna Marquezine, com prints de conversas super fofas entre as duas; confira!

A atriz Bruna Marquezine está completando 28 anos nesta sexta-feira, 4. Muito querida, a estrela do filme Besouro Azul recebeu várias homenagens de seus amigos mais próximos. E a cantora Priscilla Alcântara não ficou de fora dessa.

Em seus stories, ela publicou uma série de fotos ao lado de Marquezine, com quem mantém forte amizade há anos. As duas apareceram abraçadinhas junto de um texto escrito por Priscilla. "Feliz aniversário pra irmã mais incrível que a vida poderia ter me dado! Você é minha inspiração e meu orgulho", expressou a cantora.

Em seguida, as duas foram clicadas com um sorrisão no rosto enquanto Priscilla forma um coração com as mãos. A artista lembrou da estreia de Besouro Azul, filme de Marquezine que estreará no próximo dia 17. "Minha maior estrela Hollywoodiana. JÁ COMPRARAM OS INGRESSOS PARA ASSISTIR BLUE BEETLE?", escreveu ela na foto.

Contudo, o destaque vai para os prints de conversas entre as amigas, compartilhados após as fotos de aniversário. Priscilla relembrou o dia que Bruna conheceu a atriz norte-americana Zendaya, além de outro momento em que ambas estavam com saudades uma da outra.

Confira as homenagens de Priscilla Alcântara para Bruna Marquezine:

Giovanna Ewbank choca seguidores com homenagem para Bruna Marquezine

Bruna Marquezine recebeu homenagens de vários amigos no seu aniversário de 28 anos. A atriz também foi celebrada por uma de suas grandes amigas, a apresentadora Giovanna Ewbank, que aproveitou a data especial para compartilhar um vídeo que chocou seus seguidores.

Em seu Instagram, Gioh publicou um registro ao lado de Marquezine ao som da música I Kissed A Girl, da Katy Perry, onde as duas posam juntas e dão um beijão na boca para as câmeras. Muito amigas, as duas têm uma intimidade que impressiona o público e faz qualquer um se derreter.

"Achei esse vídeo lindo nosso pra celebrar o seu dia meu amor e dizer pro mundo o quanto você é uma pessoa especial pra mim e pra todos, uma mulher do bem que está sempre disposta a ajudar quem o próximo, uma amiga leal, doce, gata, talentosa, que não se dá muito bem com as mensagens de WhatsApp assim como eu. Mas quando a gente se vê a gente sabe que tudo ali é real, muito real, e eu sou muito sortuda porque eu tive o privilégio de encontrar você nesse caminho, uma amiga pro resto da vida! Você sabe que pode contar comigo pra o que der e vier não sabe? EU AMO VOCÊ! Feliz aniversário, meu amor!", escreveu a apresentadora do Quem Pode, Pod na legenda do vídeo.