Priscila Fantin faz aniversário e ganha linda homenagem do marido, Bruno Lopes

A atriz Priscila Fantin completou 39 anos e ganhou uma homenagem especial do marido nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 15h50

Priscila Fantin completou 39 anos de vida nesta sexta-feira, 18.

O marido da artista, o ator Bruno Lopes, fez questão de comemorar a data e prestou uma linda homenagem para a amada nas redes sociais.

"Hoje é aniversário dessa beldade, dessa divindade reencarnada na mulher mais bonita e marcante do mundo. Tô aqui pra te parabenizar por mais um ano de vida, de saúde, luz, mas também mais um ano de evolução, sabedoria, livramentos, conhecimento e tantas coisas boas que você tem vivido", começou o texto.

Bruno completou a homenagem se declarando para Priscila. "Parabéns por ser forte, tão forte que se torna exemplo pra todos nós. Mulher Maravilha, não só pela força, mas pelo significado literal de ser Maravilha. Te amo", finalizou.

Nos comentários, a atriz agradeceu as palavras do marido. "Que lindoooooo!!!! Obrigada por me inspirar a ser grande e me incentivar a voar! Meu Super Homem!", escreveu ela.

4 anos de relacionamento

Priscila Fantin usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A atriz compartilhou várias fotos ao lado do marido, o ator Bruno Lopes, e fez uma declaração para celebrar os quatro anos que eles estão juntos.

"4 anos que fui pedida em namoro. “Together or never” dizia a meia que ele me deu. Eu já tava ansiosa, quase pedindo pra ele pedir! Foi nessa varanda aí. Nosso primeiro perrengue juntos. Depois vieram tantos outros, junto com incontáveis risadas, estalos no ouvido, rabiscos, apertões, surpresas…", escreveu a atriz.

Confira a homenagem de Bruno para a esposa, Priscila: