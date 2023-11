Preta Gil encanta ao mostrar festa luxuosa da neta: ‘Amor da vovó’

Preta Gil impressionou seus seguidores ao exibir detalhes do festão 'astrológico' para celebrar os oito anos da neta, Sol de Maria

A cantora Preta Gil comemorou o aniversário de oito anos da neta, Sol de Maria, neste sábado, 25, com uma festa especial. Em sua rede social, a artista dividiu detalhes do evento luxuoso para celebrar a vida da pequena, que é fruto de um antigo relacionamento de seu filho, o cantor Francisco Gil e da modelo Laura Fernandez.

Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, Preta abriu um álbum de fotos para mostrar alguns momentos do evento, que teve um tema diferente, astrologia. A festa contou com um painel gigante com todos os signos do zodíaco, muitos balões metalizados nas cores prata e roxo, docinhos personalizados e um bolo de três andares na temática.

A festa não só contou com uma decoração luxuosa, mas também foi marcada por muita diversão com a presença das amiguinhas da menina, além de outros convidados, como seu avô, Otávio Muller. Vale mencionar que o ator e humorista teve um relacionamento com Preta entre 1994 e 1995, do qual nasceu Francisco, pai de Sol.

Na legenda da publicação, a vovó orgulhosa não poupou palavras para se declarar para a pequena: “Dia de festejar a nossa Sol de Maria com parte da família que tanto ama essa menina tão especial!!!! Parabéns amor da vovó!!!! Obrigada tia Letícia por essa festa de signos linda, do jeito que ela sonhou!!!”, Preta se derreteu pela netinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Na última sexta-feira, 24, a cantora também publicou uma homenagem à neta: “Hoje nossa Sol de Maria completa 8 anos! Como o tempo passa rápido, né? Te ver crescer tem sido algo mágico, você trouxe mais luz, mais amor pra nossa família e a Vovó Pretinha te ama infinito!", ela iniciou em suas redes sociais.

Depois, Preta afirmou que a neta foi sua força ao longo do tratamento contra o câncer: "Você foi minha maior força nesses meses de luta, só pensava em te ver crescer e vivermos muitas e muitas histórias juntas!!! Parabéns, meu amor!!!", completou a cantora, que enfrenta um diagnóstico de câncer no intestino desde janeiro deste ano.

Qual é a próxima fase do tratamento de Preta Gil?

Na madrugada desta sexta-feira, 22, a cantora Preta Gil revelou que está internada para a realização de novos exames para continuar com seu tratamento contra um câncer no intestino. Se preparando para um novo procedimento cirúrgico, a filha de Gilberto Gil contou que está liberada para a próxima etapa de sua recuperação.

Por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram, a artista disse que irá retirar sua bolsa de ileostomia e a religação de seu intestino para ele funcionar normalmente. Segundo ela, com o resultado positivo em seus exames, ela realizará sua cirurgia na próxima semana; saiba mais detalhes sobre o tratamento.