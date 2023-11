Preta Gil comemora aniversário da neta: "Você trouxe mais luz"

Nas redes sociais, a cantora Preta Gil prestou uma bela homenagem no aniversário de 8 anos da neta, Sol de Maria, filha de Fran Gil e Laura Fernandes

Preta Gil usou as redes sociais para comemorar o aniversário da neta, Sol de Maria. A menina, filha do cantor Francisco Gil e da modelo Laura Fernandez, completou oito anos de vida nesta sexta-feira, 24, e a vovó coruja fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou um vídeo recordando vários momentos com a neta, incluindo registros de quando ela era pequenininha, ao som da música 'Sol de Maria', do cantor Gilberto Gil, avô da aniversariante, e falou sobre como se sentir feliz por acompanhar o seu crescimento.

"Hoje nossa Sol de Maria completa 8 anos! Como o tempo passa rápido, né? Te ver crescer tem sido algo mágico, você trouxe mais luz, mais amor pra nossa família e a Vovó Pretinha te ama infinito!", declarou a artista no começo da homenagem.

Depois, Preta afirmou que a neta foi sua força ao longo do tratamento contra o câncer. "Você foi minha maior força nesses meses de luta, só pensava em te ver crescer e vivermos muitas e muitas histórias juntas!!! Parabéns, meu amor!!!", completou a cantora.

Confira a homenagem:

Retorno ao trabalho após recuperação de cirurgia

Na noite desta última quinta-feira, 23, Preta Gil contou que voltou a trabalhar após uma pausa em sua agenda para cuidar de sua saúde. Recuperada de uma cirurgia da retirada de um tumor no intestino, a cantora está preparada para retomar a sua carreira.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista surgiu de branco se preparando para uma gravação. Concentrada nas câmeras, Preta sorriu para os cliques, celebrou seu retorno e agradeceu o apoio do público. "De volta ao trabalho!!! Obrigada pelas mensagens de amor!!!", escreveu ela na legenda da publicação. Saiba mais!