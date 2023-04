Presentão! Ludmilla ganha joias de mais de R$ 64 mil de Brunna Gonçalves; Veja

A cantora completa 28 anos e ganhou um super presente da esposa, Brunna Gonçalves

Ludmilla completa 28 anos nesta segunda-feira, 24, e ganhou um presentão da amada Brunna Gonçalves: um conjunto de jóias avaliado em mais de R$ 64 mil.

A pulseira Vintage Alhambra, da joalheria Maison Van Cleef & Arpels, de ouro branco 18 quilates revestida a ródio guillochê, é avaliada em R$ 38,8 mil. As joias são feitas à mão e inspirada no trevo-de-quatro-folhas. Já o colar, que tem um pingente fixado na corrente, também é de ouro branco 18 quilates e custa R$ 25, 6 mil.

"Eu estava louca por essa [pulseira]. Ela ainda me deu o cordão também [risos]. Te amo, linda. Amei", escreveu a cantora agradecendo a esposa nos stories do Instagram.

Ludmilla anuncia participação em 'Velozes e Furiosos'

E as comemorações estão a todo vapor: a cantora deixou o Brasil mais uma vez em evidência ao anunciar que participará do filme de uma enorme franquia de Hollywood, a de 'Velozes e Furiosos'.

Nós já sabíamos que ela teria uma música na trilha sonora do filme que contempla a paixão por velocidade e carros, mas agora ela anunciou que também seria vista nos telões de cinema em algumas das cenas.

"A vilã agora é atriz de Hollywood! Além da trilha, também fiz uma participação no Velozes e Furiosos 10, a partir de 18 de maio em todos os cinemas. Vejo vocês lá!", escreveu a esposa de Brunna Gonçalves em um vídeo publicado no Instagram.

No conteúdo, ela aparece em algumas cenas com a equipe de bastidor, inclusive com o ator Vin Diesel. Ela se disse "apaixonada pela equipe" e em uma das cenas ela chega a dar a largada em uma corrida envolvendo os carros tunados característicos dos filmes. "Foi uma das melhores experiências da minha vida", contou animada.