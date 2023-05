Pedro Figueiredo, repórter da Globo, se declara ao comemorar 10 anos com Erick Rianelli: "Companheirismo"

O repórter Pedro Figueiredo prestou uma bela declaração ao completar 10 anos ao lado do marido, Erick Rianell

Pedro Figueiredo (31) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ele completou 10 anos ao lado do marido, Erick Rianelli (30), nesta quinta-feira, 25, e fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, o repórter da TV Globo recordou fotos de todos os anos que passou ao lado do amado, que também trabalha na emissora, inclusive quando ele o pediu em namoro, e falou sobre o relacionamento dos dois.

"Foi no dia 25 de maio de 2013 que eu pedi o Erick em namoro. Antes do nosso casamento, no ano passado, um grande amigo nos escreveu que a beleza da nossa relação estava em não ser um conto mágico, mas sim uma construção diária com trabalho, suor e respeito às nossas muitas diferenças. Cuja força do relacionamento está no amor que temos um pelo outro", começou ele.

O jornalista seguiu a postagem falando sobre o orgulho que sente de Erick. "Eu não pude achar definição melhor. Nosso amor supera diariamente as nossas diferenças de jeito, personalidade, gosto. Nesses dez anos, construímos uma relação de companheirismo, respeito, parceria. É muito bom acordar todos os dias ao seu lado. E tenho um orgulho danado de ter um homem desses pra chamar de marido."

Por fim, Pedro se declarou para o marido. "Te amo, Erick. Te amei cada dia dessa década e pretendo continuar te amando por muitos e muitos anos da minha vida. Vamos tentar mais dez? No carrossel, uma foto de cada ano da gente juntos", completou a postagem.

Vale lembrar que os repórteres da TV Globo se casaram no dia 2 de julho do ano passado, no Alto da Boa Vista, bairro do Rio de Janeiro. Eles ficaram noivos em Buenos Aires e são casados no civil desde 2018. Para a cerimônia, os noivos escolheram ternos da cor cinza: Erick usou um tom mais escuro e Pedro um mais claro. Já o ambiente em que foi realizado o casamento contou com uma pegada tropical rústica, e a decoração foi toda com folhagens.

Confira as fotos de Pedro Figueiredo com o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Figueiredo (@pedfig)

