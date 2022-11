Pedro Figueiredo completa 31 anos e ganha bela homenagem do marido, Erick Rianelli: "Meu menino"

O repórter Erick Rianelli recordou uma sequência de fotos de Pedro Figueiredo e prestou uma homenagem especial na web

PedroFigueiredo, repórter da TV Globo, completou 31 anos de vida nesta terça-feira, 22, e ganhou uma homenagem especial de seu marido.

Em seu perfil no Instagram, Erick Rianelli, que também é repórter da emissora carioca, publicou uma sequência de fotos do amado, incluindo algumas que eles aparecem juntos, e prestou uma declaração para ele.

"Ontem você falou que eu pareço o Garfield. Fui dormir pensando nas virtudes e nos defeitos dele… você acertou. Acordei com gatos na cabeça. E com um deitado à minha esquerda. Ele é o meu menino. Eu sou o menino dele. Ele é capaz de ir ao sol se for necessário. De derrubar as paredes, rasgar planos, construir e correr atrás de tantos outros. Sem parar. Incansável. Uma sede sem fim de viver. Ao mesmo tempo apaixonado pela rotina", começou.

"O método. Os nossos silêncios. As fofocas! Muitas! Sopas de ervilha no sofá. Domingos à noite embalados na cama. Papos aleatórios antes de dormir, como “quem são os botafoguenses que a gente conhece?”. Esse ano fizemos muitos exercícios pra nos definir, nos resumir, nos colocar em palavras. Os votos, claro. Os seus lindos, cartesianos. Cada frase uma peça de uma engrenagem lapidada. Antes deles vimos a maré subir e descer. E nisso vimos as pedras bem sólidas embaixo da faixa de areia. Bonito, né?", acrescentou ele.

Em seguida, Rianelli falou sobre a admiração que sente pelo marido e contou qual presente deu para ele de aniversário. "Essa viagem acima é pra dizer que eu te amo. Que eu morro de orgulho de você! Sua vida, minha vida, o meu de mim, o teu de ti e a nossa estrada. Não seriam alguns dos nossos momentos o sublime, como eu já te disse esse ano? Seria você o meu Gato Felix? Na bolsinha dele cabem o universo, o tempo e o que mais for necessário. Na sua se bobear cabe até mais. Parabéns, meu amor. Aproveite os sapatos que eu comprei pra gente usar juntos. Feliz 31!", finalizou.

Pedro e Erick, vale lembrar, celebram a união na presença dos familiares e dos amigos em julho deste ano, no Alto da Boa Vista, bairro do Rio de Janeiro. Eles são casados no civil desde 2018.

Confira a homenagem de Erick Rianelli para Pedro Figueiredo:

