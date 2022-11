Repórter da Globo, Erick Rianelli desabafa e agradece apoio após ser agredido

Erick Rianelli se pronunciou nas redes sociais e agradeceu o carinho que recebeu após ser agredido durante gravação de reportagem

Erick Rianelli usou as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para fazer um desabafo após ter sido agredido enquanto gravava uma reportagem para a TV Globo.

Em seu perfil no Instagram, o repórter compartilhou uma foto em que aparece sorridente na redação da emissora e lamentou o ocorrido. Além disso, ele também aproveitou para agradecer as diversas mensagens de carinho que recebeu após o triste episódio.

"Não sei o que motiva o ódio. Esse sentimento não faz parte da minha vida. Como cidadão e jornalista, fiz a minha parte. Fui à delegacia, relatei o que aconteceu. Recebi um tapa e uma chuva de carinho. Obrigado a todos pelas mensagens e pela preocupação. Sei que não estou sozinho!", escreveu ele na publicação.

Erick levou um tapa no rosto da filha da defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo, denunciada por injúria racial contra dois entregadores. As duas tentavam impedir que o jornalista as filmassem. Após a repercussão do caso, o repórter Pedro Figueiredo, marido de Rianelli, se manifestou nas redes sociais.

"Todo dia, ao sair para trabalhar, você espera voltar para casa em segurança, com sua integridade física preservada. E que o mesmo ocorra com quem você ama. Hoje o Erick foi agredido durante seu trabalho. A senhora Anna Claudia Alvear Barrozo Azevedo desrespeitou não só o trabalho da imprensa, como a lei. Lesão corporal é crime. Felizmente foi leve e o Erick está bem. Mas, como marido e colega de trabalho, não posso achar normal situações como essa. Espero que a PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro), assim que provocada, faça a sua parte", disse ele.

