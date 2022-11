Pedro Figueiredo se pronuncia após o marido ser agredido durante o trabalho

Repórter da Globo, Erick Rianelli foi agredido durante a gravação de uma reportagem e o marido dele, Pedro Figueiredo, o defendeu

Nesta quinta-feira, 17, o repórter da TV Globo Erick Rianelli foi agredido durante uma gravação de uma reportagem. Ele levou um tapa no rosto da filha da defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo durante uma gravação, informou o site G1. Ele ficou com um ferimento no nariz e seu óculos caiu no chão. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e o marido de Erick, o repórter Pedro Figueiredo, defendeu o marido.

Nas redes sociais, Pedro se manifestou e repudiou a agressão.

"Todo dia, ao sair para trabalhar, você espera voltar para casa em segurança, com sua integridade física preservada. E que o mesmo ocorra com quem você ama. Hoje o Erick foi agredido durante seu trabalho. A senhora Anna Claudia Alvear Barrozo Azevedo desrespeitou não só o trabalho da imprensa, como a lei. Lesão corporal é crime. Felizmente foi leve e o Erick está bem. Mas, como marido e colega de trabalho, não posso achar normal situações como essa. Espero que a PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro), assim que provocada, faça a sua parte", disse ele.