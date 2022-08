Patrícia Poeta encanta ao compartilhar foto rara com o pai

No Dia dos Pais, apresentadora Patrícia Poeta publicou clique raro com o pai e fez homenagem especial

Redação Publicado em 15/08/2022, às 10h26

A apresentadora Patrícia Poeta (45) comemorou o Dia dos Pais neste domingo, 14, compartilhando uma foto rara ao lado de seu pai na rede social. Em um clique em preto e brando, ela apareceu olhando com admiração para Ivo Barcellos Pfingstag.

"Feliz dia pro meu amigo, mentor, protetor! Amo você, paizão! Obrigada por tudo", escreveu a jornalista global na legenda do registro raro com o pai.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a foto cheia de amor da famosa. "Que foto bonita", admiraram os fãs. "Parabéns", celebram outros junto com a apresentadora.

No final do ano passado, Patrícia Poeta compartilhou outro clique raro com o pai. Na ocasião, ela apareceu com Ivo no casamento de sua irmã, a também jornalista Paloma Poeta. O evento aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estado em que a apresentadora nasceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta comemora audiência do Encontro após críticas

Após vários comentários de que a audiência do Encontro não estaria muito boa, Patrícia Poeta resolveu rebater os boatos com números em sua rede social. Na última quinta-feira, 11, ela publicou dados de que alguns resultados conquistados por ela que foram os melhores do ano.

"Combatendo as fake news… com números minuciosos da audiência que acabei de receber, referentes à semana passada (sim, os dessa semana têm sido melhores ainda!). Chega de boatos maldosos e mentiras. Coisa feia de gente má… que só deseja o mal pro outro. Que vergonha!", desabafou.

"Aproveitando o tempo e o espaço na sua timeline pra agradecer também pelo carinho e pela audiência!

Gratidão por me permitir entrar na sua casa, fazendo o que amo - e com uma equipe incrível que trabalha, incansavelmente, todos os dias! Uma noite abençoada pra todos nós! Seguimos combatendo o ódio com paz e amor", agradeceu mais uma vez as pessoas que a acompanham.

