Paloma Duarte presta bela homenagem no aniversário de Malu Galli: "Te amo tanto"

A atriz Paloma Duarte comemorou o aniversário de 51 anos da atriz Malu Galli com bela homenagem nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 15h45

Paloma Duarte(45) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 17, Malu Gallicompletou 51 anos de vida, e a atriz fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, Paloma mostrou o almoço que teve com a aniversariante, com direito a um "bolo" para celebrar o aniversário, e prestou uma bela homenagem para ela.

"Hoje é o dia da Criatividade, não por acaso também é o seu @malugalli Te amo tanto irmã, cada filigrana, cada átimo, todas as vibes e dias", escreveu ela na legenda dos cliques.

Paloma e Malu, aliás, trabalharam juntas na novela Além da Ilusão, da TV Globo, que chegou ao fim em agosto deste ano. No folhetim, elas interpretavam as irmãs Heloísa e Violeta, respectivamente.

Recentemente, as duas atrizes apareceram juntas ao lado de Larissa Manoela (21), que também fez parte da novela das seis. Nas redes sociais, a atriz mostrou o encontro com sua mãe e tia e celebrou o encontro. "Indo ‘Além’ e desbloqueando a ‘ilusão’ da memória de vocês em um carrossel de selfies com Malu Galli & Paloma Duarte. Bateu saudade das ‘Camargo’ e a gente correu se encontrar! Amo tanto vocês e nossos momentos... Vio, Helô e Dorinha forever", escreveu.

Confira a homenagem de Paloma Duarte para Malu Galli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PalomaDuarteOficial (@palomaduarteoficial)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!