Padre Fábio de Melo ganha bela homenagem de Sabrina Sato em seu aniversário

Sabrina Sato prestou uma bela homenagem no aniversário de 52 anos do Padre Fábio de Melo

Sabrina Sato (42) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o Padre Fábio de Melo, que completou 52 anos de vida nesta segunda-feira, 3.

A apresentadora publicou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de fotos de vários momentos especiais ao lado do aniversariante, e falou sobre a bela amizade que eles construíram ao longo dos anos.

"Conheci o Padre Fabio de Melo há alguns anos e desde aquele dia, sabia que tinha ganhado um amigo pra vida. Um amigo que tem sensibilidade e sabedoria na hora de usar as palavras. Que te faz rir nos momentos certos, que te apoia nos momentos difíceis e que tá sempre ali, pronto pra te escutar quando você precisa conversar", começou a artista.

Em seguida, Sabrina se declarou para o amigo. "Sou muito feliz por ter você presente na minha vida, meu amigo. Obrigada por tanta troca, por todo carinho sempre, por ser uma pessoa que transmite paz e que divide seu conhecimento com tantas pessoas. Te amo muito!", completou ela.

Além da apresentadora, Carolina Dieckmann (44) também parabenizou o religioso. "Nada como uma foto antiga, né, padre? Pra nos trazer as memórias contidas, guardadas… pra nos lembrar do que sentimos, do quanto nos divertimos juntos. Sinto saudade de você no sofá e na festa; em Miami, no Rio, no barco [...] Já te disse que é sorte; mas é mesmo AMOR. Co-habitar esse mundo contigo é muito melhor. Feliz ano, sonhos, luzes, encontros, amores, rezas, silêncios, festas e pra sempre NÓS", disse ela, recordando uma foto em que aparece com Padre Fábio, Preta Gil (48) e Angélica (49).

