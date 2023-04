Carolina Dieckmann celebra amizade com Padre Fábio de Melo: ''Pra sempre nós''

Atriz Carolina Dieckmann posta foto antiga ao lado de Angélica e Preta Gil e presta linda homenagem no aniversário do amigo, Padre Fábio de Melo

Nesta segunda-feira, 03, a atriz Carolina Dieckmann (44) usou suas redes sociais para parabenizar um amigo especial que está completando mais um ciclo!

Padre Fábio de Melo está celebrando a chegada dos 52 anos e recebeu uma linda declaração da intérprete de Lumiar na novela das sete da Globo, Vai na Fé, que ressaltou a linda amizade que construíram ao publicar um clique em que aparece ao lado do amigo, de Preta Gil (48) e Angélica (49).

"Nada como uma foto antiga, né, padre? Pra nos trazer as memórias contidas, guardadas… pra nos lembrar do que sentimos, do quanto nos divertimos juntos. Sinto saudade de você no sofá e na festa;

em Miami, no Rio, no barco… Fico te olhando nesse quadradinho, as coisas bonitas que você diz

e escreve", começou escrevendo em seu perfil no Instagram.

"Gosto de ouvir você cantar e fazer missa. Gosto de olhar através dos seus olhos porque eles enxergam um mundo mais amoroso - e às vezes é irônico - porque você faz graça de coisas que ninguém imagina,

mas quem conhece o seu coração, tem a lupa justa pro momento certo; cada coisa no devido lugar. Já te disse que é sorte; mas é mesmo AMOR. Co-habitar esse mundo contigo é muito melhor. Feliz ano, sonhos, luzes, encontros, amores, rezas, silêncios, festas e pra sempre NÓS", disse ainda na postagem.

"Que lindo", elogiou Angélica nos comentários.

Confira a declaração de Carolina Dieckmann para Padre Fábio de Melo:

