Novo affair? Jojo Todynho recebe massagem de homem após jantar romântico

Em sua casa, Jojo Todynho recebe alguém para jantar romântico e chama a atenção ao mostrar mão masculina fazendo massagem nela; veja

A cantora Jojo Todynho causou nesta quarta-feira, 12, de Dia dos Namorados ao mostrar uma mesa romântica que montou em sua casa para recepcionar alguém e depois aparecer recebendo uma massagem de uma mão masculina.

Em seu feed, a funkeira postou uma foto usando um vestido vermelho arrasador e exibindo uma mesa com velas, flores e até balões de coração para o jantar. Já em seus stories, ela compartilhou uma selfie recebendo um carinho na cabeça de uma mão que parecia ser de um homem.

"Aí minha moleira", escreveu a famosa ao exibir o momento misterioso. O registro ela fez em preto e branco e ainda colocou um emoji de risada e outro de carinha apaixonada.

É bom lembrar que Jojo Todynho estava comprometida nos últimos meses com Renato Santiago, namorado que ela presenteou com um carrão zero. Até então ela não assumiu ninguém publicamente.

Veja o Dia dos Namorados de Jojo Todynho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho choca ao mostrar seu antes e depois de biquíni

A cantora Jojo Todynho chocou ao revelar a transformação de seu corpo após ter optado pela cirurgia bariátrica nos últimos meses e pela mudança de hábitos. Com fotos de biquíni, a famosa fez o comparativo e revelou quantos quilos perdeu.

Na postagem feita em sua rede social, a funkeira iniciou colocando um clique do passado, em que apareceu usando uma roupa de banho amarela e exibindo suas curvas mais cheias. Depois, ela publicou um atual, vestindo um biquíni laranja, e sorridente mostrou seu drástico emagrecimento.

"Não vai dar certo? Será? Menos 53kg. Evoluindo e vivendo meu propósito", escreveu a futura advogada ao mostrar seus resultados impressionantes. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Muita diferença", falaram os fãs. "Parabéns pela evolução", admiraram outros. Veja o antes e depois da artista aqui.