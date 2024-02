Jojo Todynho colocou carrão em nome do ex antes de término: 'Não me larga'

Antes de separação, Jojo Todynho surpreendeu ao presentear o namorado com um carrão e contou que deixaria o veículo em nome do ex; relembre

Nesta sexta-feira, 23, Jojo Todynho enfrentou rumores e decidiu abrir o jogo, confirmando o fim do namoro com Renato Santiago. Após menos de um ano de relacionamento, a cantora revelou que teve um rompimento amigável. Vale lembrar que antes do término, ela surpreendeu ao presentear o então namorado com um carrão em seu nome.

Tudo aconteceu em agosto do ano passado, poucos meses após Jojo assumir publicamente o relacionamento. A cantora contou que decidiu ‘valorizar’ o namorado e, por isso, comprou um carro: "Gostou, meu amor, do seu presente? É isso, presente pro meu Preto, porque é isso aí, ele merece, gente”, ela dividiu a novidade em seu perfil no Instagram.

Na época, Jojo ainda mencionou que o gesto era uma forma de agradever a amizade de Renato: “Vou falar uma coisa pra vocês: esse homem me atura 10 anos mais 8 meses de relacionamento oficializados, em 10 anos a gente era amigo”, disse a artista, que também respondeu dúvidas dos seguidores e revelou o que faria com o veículo caso rompesse seu namoro.

Contrariando o esperado, a estudante de direito contou que não tomaria nenhuma providência, uma vez que o carro era um presente e já estava no nome de seu amado: “Paz terrível, sem perturbação, Renato é uma pessoa maravilhosa, ele é meu amigo há 10 anos e faz 8 meses que a gente tá junto, 'ah Jojo emocionada'”, ela comentou sobre as críticas.

Jojo ainda evidenciou que ela e Renato manteriam a amizade em um possível cenário de término: "A gente vai continuar sendo amigo, mas ele falou que não me larga não, porque cada dia que passo tô ficando mais fininha", a cantora brincou com sua transformação física após passar pela cirurgia bariátrica, que ainda era recente na época.

🚨VEJA: Jojo Todynho presenteou seu namorado com um carro de R$ 240 mil:



“Proletariado brasileiro, o homem levanta 6h pra trabalhar, do trabalho vai para o curso, do curso vai pra academia, depois volta pra casa. Ele não bebe, não se mistura, de família, tem que ser valorizado.” pic.twitter.com/2inrsa6Pzq — CHOQUEI (@choquei) August 24, 2023

Agora, a futura advogada confirmou que está solteira novamente. Em suas redes sociais, Jojo ainda rebateu os rumores de que teria sido traída e se vingado pedindo a demissão do ex-namorado. Ela contou que, assim como o previsto, segue amiga de Renato acima de tudo, e que prefere não revelar muitos detalhes sobre sua vida pessoal no momento.

“Daqui a pouco vai começar a sair nos lugares, já até procuraram a minha assessora para falar, para trazer histórias que não existem. Então, para evitar tudo isso, estou vindo aqui e contando para vocês. Acho que não deveria, porque a vida pessoal é só minha, mas a gente aprende”, a cantora rebateu os comentários sobre seu antigo namoro.

Jojo Todynho está de visual novo:

Além de terminar o namoro, a cantora Jojo Todynho também está com um novo visual. Nesta quinta-feira, 22, a estrela apareceu com o cabelo em um estilo bem diferente do que costuma usar e ostentou toda a sua beleza. Desta vez, ela deixou de lado os apliques e laces que costuma usar e mostrou o seu cabelo natural. Inclusive, a musa raspou os fios curtos e tingiu; veja o antes e depois.