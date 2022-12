No Natal, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso combinam looks com os filhos

No primeiro Natal no rancho da família, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso surgem com os mesmos looks que os três filhos, Titi, Bless e Zyan

Os atores Giovanna Ewbank (36) e Bruno Gagliasso (40) passaram o primeiro Natal no rancho da família em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro!

Na noite de sábado, 24, a apresentadora publicou registros de um ensaio fotográfico em que a família aparece reunida perto da árvore de Natal. Nas fotos, publicadas em seu perfil no Instagram, o casal surgiu combinando looks xadrez com os filhos, Titi (8), Bless (7) e Zyan (2).

"Então é NATAL. Esse é o nosso primeiro natal no @ranchodmontanha e estamos muito felizes!!! Nossa família deseja a todos vocês um ano cheio de paz, saude é muito AMOR!!! FELIZ NATAL PESSOAL! Obrigada @andrenicolau @cleidearaujo e @deborahewbank8888 por essas fotos lindas que guardaremos pro resto de nossas vidas", escreveu Gio Ewbank ao legendar o post.

"Feliz natal família linda e cheia de amor", desejou Sabrina Sato. "Só vejo lindezasssssssss nessa família tão amada! Feliz Natal, saudades!", disse Fernanda Gentil. "Divinos!!! Amo vocês", declarou Fabiula Nascimento.

Confira as fotos do Natal de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso:

Giovanna Ewbank fala sobre descoberta de sua sexualidade

Recentemente, Giovanna Ewbank comentou em entrevista sobre a descoberta de sua sexualidade e como foi o processo de autoaceitação. Em setembro deste ano, a atriz comentou em seu podcast Quem Pode, Pod que se identificava como demissexual, isto é, apenas se sente atraída sexualmente por pessoas com quem tem uma conexão emocional.

“Quando eu comentei no ‘pod’ que era demissexual, foi impressionante a repercussão. Eu não conhecia tanto o termo. Sempre me culpei e me cobrei por não ter tido muitos parceiros sexuais. Era uma coisa que me incomodava. ‘O que eu tenho de errado?’, pensava. Falava com as minhas amigas, elas contavam experiências com vários parceiros. Ficava triste porque achava que não tinha mais libido. Discutir isso fez eu me encontrar”, revelou Giovanna à coluna da jornalista Patrícia Kogut do jornal O Globo.

