No Dia dos Avós, Preta Gil se derrete pela neta: "Melhor presente que ganhei"

A cantora Preta Gil postou várias fotos com a neta, Sol de Maria, e celebrou o Dia dos Avós nas redes sociais

A cantora Preta Gilencantou os seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de cliques ao lado da neta, Sol de Maria, de sete anos. A menina é filha do cantor Francisco Gil e da modelo Laura Fernandez.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista recordou fotos e vídeos da neta, incluindo alguns de quando ela pequeninha. Além disso, Preta também dividiu um registro em que surge sorridente com Sol e seu ex-marido, o ator Otávio Müller.

Na legenda da publicação, a cantora celebrou o Dia dos Avós, comemorado nesta quarta-feira, 26. "Ser sua avó foi o melhor presente que ganhei na vida! Você é o Sol das nossas vidas e minha luz! Vovó te ama muito e vamos viver ainda muitas aventuras juntas! Obrigada Francisco e Laura por me permitir ser avó da Sol de Maria!!! #diadaavó #diadosavós", escreveu ela.

Preta, vale lembrar, está em tratamento contra um câncer de intestino, e recentemente ela curtiu um passeio em família. Nas imagens, ela aparece em um elevador ao lado de Otávio Müller e Sol de Maria. "Vovô, vovó e Solzinha. Vai sair com vovô e vovó. Nunca saiu", disse ela, que foi casada com o ator entre 1994 e 1995.

Confira a publicação:

Crise de ansiedade

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta última sexta-feira, 21, para tranquilizar seus seguidores após precisar ser hospitalizada com uma crise de ansiedade. Nos Stories do Instagram, a artista confirmou que teve uma crise de ansiedade severa e explicou que após ser medicada por seu psiquiatra recebeu alta.

"Aos meus amores! Sim, ontem tive um mal-estar e por precaução fui ao hospital e era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando, é muito desagradável. Não precisei ficar na clínica, fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta! Inclusive já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!!!", contou.