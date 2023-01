No aniversário de São Paulo, conheça 10 celebridades que nasceram na cidade

Nomes como Lilia Cabral e Fábio Assunção nasceram na capital paulista

A cidade de São Paulo comemora 469 anos nesta quarta-feira, 25. Considerada uma das maiores cidades da América Latina, a capital paulista é um berço para muitos talentos, inclusive celebridades nacionalmente conhecidas. No aniversário da cidade, conheça famosos que nasceram na metrópole.

A atriz Lilia Cabral (65) nasceu no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Conhecida por seus papéis em novelas como Páginas da Vida (2006-2007), Fina Estampa (2011-2012), Império (2014-2015) e, mais recentemente, O Sétimo Guardião (2018-2019), ela já chegou a lecionar aulas de arte no colégio Rainha da Paz, que fica no bairro Alto de Pinheiros.

Além de Lilia, a atriz Maitê Proença (64) também nasceu em São Paulo. Apesar de hoje em dia morar em Copacabana, no Rio de Janeiro, ela foi criada em Campinas nos primeiros anos de vida. Ela atuou em novelas como Dona Beija (1986), O Salvador da Pátria (1989), Guerra dos Sexos (1983-1984) e Passione (2010-2011).

Fábio Assunção (51), também é um artista nascido em São Paulo. Antes de se tornar um dos galãs da televisão brasileira, ele chegou a cursar publicidade, porém descobriu que não era seu ramo. O astro de O Rei do Gado (1996-1997) e Tapas & Beijos (2011-2015) começou seu curso de teatro na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul, cidade localizada na região do ABC Paulista.

A veterana da televisão brasileira Laura Cardoso (95) também é nascida em São Paulo. A artista que já recebeu três Grande Otelo, quatro Prêmios APCA, dois Troféus Imprensa e dois Prêmios Shell, tem um apartamento no bairro de Perdizes, onde tem uma sala de teatro com seu nome. Ela já atuou em grandes produções como Chocolate com Pimenta (2003-2004) e O Outro Lado do Paraíso (2017-2018).

Apesar de morar em Portugal atualmente, a atriz Luana Piovani (46) também nasceu em São Paulo. Ela foi criada em Jaboticabal, cidade no interior do estado. Hoje ela tem três filhos, Bem, Liz e Dom, frutos do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby. Ela ficou conhecida nacionalmente após atuar no filme A Mulher Invisível (2009).

No dia 18 de fevereiro de 1957, a atriz Christiane Torloni (65), estrela de Mulheres Apaixonadas (2003), nascia em São Paulo. Vencedora de inúmeros prêmios, incluindo um Prêmio APCA, dois Prêmios Qualidade Brasil, e um Prêmio Shell, ela já atuava aos 12 anos no Teatrinho Trol, da TV Tupi, localizado no bairro Sumaré, na zona oeste da capital paulista.

O apresentador Rodrigo Faro (49) também nasceu na capital paulista. O ator e ex-cantor comanda o programa Hora do Faro, da RecordTV, desde o ano de 2013. A emissora fica localizada no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Ele também já apresentou programas como Canta Comigo e O Melhor do Brasil.

Sergio Marone (41) é mais um que integra a lista dos nascidos em São Paulo. Hoje ele tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e já trabalhou como ator, modelo e apresentador. Ele ficou nacionalmente conhecido após atuar na novela e no filme Os Dez Mandamentos, da RecordTV. Além disso, mais recentemente ele apresentava o reality culinário Mestres da Sabotagem (2021).

A atriz Fernanda Vasconcellos (38) também nasceu na cidade de São Paulo. Recentemente, ela deu à luz Romeu, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator e ex-apresentador Cássio Reis, com quem está junto desde 2015. Na televisão, ela protagonizou tramas como A Vida da Gente (2011-2012), Sangue Bom (2013) e a série Coisa Mais Linda (2019-2020).

Uma surpresa para diversos fãs foi descobrir que Alessandra Negrini (52) também nasceu em São Paulo. Ela se tornou Rainha de Carnaval do Bloco Baixo Augusta. Atualmente, boa parte dos parentes da estrela de Cidade Invisível (2021) e Paraíso Tropical (2007) mora no bairro de Sumaré.