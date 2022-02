Famosos curtem ensaio de Carnaval de Anitta em São Paulo

Gil do Vigor, Enzo Celulari, Sasha e João Guilherme, Luciana Gimenez, João Guilherme Silva e Rico Melquiades marcaram presença no ensaio do bloco de Anitta em SP

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 21h09

Neste sábado, 12, acontece no Memorial da América Latina em São Paulo o Ensaio da Anitta, um evento de carnaval da cantora.

Anitta (28) arrasou no look para o seu evento! A cantora se apresentou com um visual inspirado em um uniforme de futebol americano. O visual provavelmente foi uma referência a final da liga norte americana de futebol americano, o Super Bowl, que acontece no domingo, 13.

Pabllo Vittar e Anitta juntas no palco!

Várias celebridades marcaram presença no evento! Uma delas foi a cantora Pabllo Vittar (28), que anos após a briga com a dona do hit Boys Don't Cry, performou no palco com Anitta.

Após briga, Anitta e Pabllo Vittar se apresentaram juntas no palco

do Ensaio da Anitta - Foto: Lucas Ramos/AgNews

Presenças ilustres prestigiam show de Anitta

O ex-BBB Gil do Vigor (30) também marcou presença no evento. O semifinalista do reality show, postou neste dia 12 uma foto com a família em Fernando de Noronha.

Outro ex-participante do Big Brother Brasil fotografado no Ensaio da Anitta, foi o segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi (36). Anitta havia elogiado Rodrigo nas primeiras semanas de exibição do reality.

Durante a performance da dona do hit Bang, o eliminado do Big Brother 22 segurou Anitta nos seus braços.

Anitta foi carregada no colo pelo ex-BBB Rodrigo Mussi

- Foto: Lucas Ramos/AgNews

Outro participante marcante de reality-show que curtiu as apresentações de Anitta foi o vencedor da Fazenda, Rico Melquiades (30). Rico, Gil e Rodrigo apareceram em um vídeo engraçado postado nesta última sexta-feira, 11.

Também estavam no Ensaio, grandes influenciadores como a Pequena Lo (26) e Gkay (29), que ficou famosa por seu evento Farofa da Gkay.

A dona da Farofa inclusive, estava com um look combinando com o de Anitta, vestida de cheerleader dos jogos de futebol americano.

Outra presença ilustre no evento da cantora de Show das Poderosas, foi Sasha Meneghel (23), que apareceu com seu marido João Figueiredo (22). E Enzo Celulari (24), filho de Claudia Raia (55) e Edson Celulari (63) também marcou presença no evento.

Confira aqui imagens do evento!

Os ex-participantes do BBB, Gil do Vigor e Rodrigo Mussi marcaram

presença no evento de Anitta - Fotos: Lucas Ramos/AgNews

Gil do Vigor e Rico Melquiades se encontraram no Ensaio um dia depois

de postarem vídeo engraçado - Foto: Lucas Ramos/AgNews

Pequena Lo e Enzo Celulari marcaram presença no evento de Anitta

- Fotos: Lucas Ramos/AgNews

Sasha Meneghel e João Figueiredo apareceram juntos no Ensaio da Anitta

- Foto: Lucas Ramos/AgNews

Confira também os posts de Pabllo Vittar e Gkay com Anitta!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)