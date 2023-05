Nicolas Prattes comemora aniversário com a namorada e a família de Adriana Esteves

Ator Nicolas Prattes completa 26 anos e mostra comemoração ao lado da namorada e família de Adriana Esteves e Vladimir Brichta

Nesta quinta-feira, 04, Nicolas Prattes, que vive Diego na primeira novela original do Globoplay, Todas as Flores, também está completando mais um ano de vida!

Para comemorar a data especial, ele ganhou uma festa surpresa na noite de quarta-feira, 03. Completando 26 anos de idade, Prattes compartilhou registros da comemoração em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, o artista aparece recebendo o carinho da namorada, a modelo e influenciadora Luiza Caldi, além do casal de atores Vladimir Brichta (47) e Adriana Esteves (53), que estava com o filho Felipe Ricca, do relacionamento com Marco Ricca (60), e a namorada dele, Flavia Mekler.

"O melhor aniversário do mundo", disse Nicolas na legenda da publicação. "Feliz aniversário mano!! Saúde, paz e amor sempre", desejou Joaquim Lopes. "Amo você, Nicolas", declarou Luiza nos comentários.

Quem também está soprando as velinhas nesta quinta-feira, 04, é o cantor Lulu Santos, que está completando 70 anos e ganhou declaração do marido na web.

Confira as fotos do aniversário de Nicolas Prattes:

Nicolas Prattes é flagrado em clima de romance com a namorada

O ator Nicolas Prattes curtiu um passeio com a namorada, Luiza Caldi, que é ex-bailarina do programa Faustão na Band, recentemente. Os dois foram flagrados durante um jantar romântico no Rio de Janeiro.

Eles foram vistos chegando ao restaurante e também aos beijos enquanto estavam sentados à mesa. Recentemente, os dois viajaram juntos para Leopoldina, no interior de Minas Gerais, após o fim das gravações de Todas As Flores. Nas redes sociais, ele se declarou à amada. "Luiza, eu sempre repasso na cabeça a nossa primeira troca de olhar. A primeira conexão. Nessa vida é besteira viver sem amor. Eu agradeço, porque o meu é você. Obrigado, minha dupla!", escreveu o ator.