Natália Toscano e Zé Neto celebram o aniversário de 5 anos do filho, José Filho

Com festa temática, Natália Toscano e Zé Neto comemoram o aniversário do filho mais velho

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 11h59

Na noite da última terça-feira, 19, Natália Toscano (31) e Zé Neto (32) comemoraram antecipadamente o aniversário de 5 anos do filho, José Filho.

Com festa intimista para amigos e familiares em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, o casal curtiu e celebrou na companhia do aniversariante e da caçula, Angelina (2).

Para a ocasião, o próprio José Filho escolheu o tema Jurassic World e aproveitou a decoração realista.

"Meu neném está se tornando um mocinho, gente! Sempre falo que está muito parecido com o pai (rsrs). José que escolheu o tema da festa, ele ama Jurassic world, tudo lindo e transbordando amor. Agradeço muito a Deus por permitir ver meus filhos cheios de saúde e felicidade", disse a influenciadora com exclusividade para a CARAS Digital.

José Filho completa 5 anos na quinta-feira, 21, porém já celebrou a nova data com um festão e tanto.

CONFIRA AS FOTOS DO ANIVERSÁRIO DE JOSÉ FILHO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!