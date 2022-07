Natália Toscano abre o jogo sobre a relação com o seu corpo

A esposa de Zé Neto, Natália Toscano, revelou que está na sua melhor fase mesmo após uma cirurgia no joelho

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 15h37

Natália Toscano (31) contou com exclusividade para a CARAS Digital como está a relação com o seu corpo mesmo após uma cirurgia no joelho.

A esposa do cantor Zé Neto (32) falou qual é a sua rotina com exercícios e alimentação, e como lida com as críticas alheias.

No bate-papo, a influenciadora afirmou que mesmo após engordar 20kg durante a gravidez da sua filha caçula, Angelina (2), sempre conviveu bem com o peso.

"Posso dizer que tenho uma boa relação com meu corpo, nunca tive grandes problemas (rsrs), mesmo após engordar mais de 20kg na gestação da Angelina, eu soube respeitar que era um processo", disse.

Assim como toda pessoa pública, Natália acaba sendo vítima de diversas críticas dos internautas. Sobre isso, ela comentou: "Não absorvo o que não me acrescenta. Costumo ignorar comentários maldosos e calúnias, sabe? Isso não faz bem pra ninguém, não faz bem pra quem escuta e menos ainda pra quem fala".

Atualmente, ela garante que está na sua melhor fase com seu corpo, mesmo após uma cirurgia no joelho, que a 'impediu' de seguir forte nos exercícios físicos.

"Consegui alcançar alguns objetivos que coloquei como meta e mesmo após a minha cirurgia do joelho tenho tido bons resultados. Isso me motiva a continuar", declarou.

Por fim, Natália deu mais detalhes sobre os seu dia a dia com a alimentação e a academia. "Não posso dizer que tenho rotina (rsrs), mas tento sempre fazer boas escolhas na hora das refeições. O que é saudável quase sempre é a minha escolha. Se faz bem pra minha recuperação e para meu corpo, então levo isso em consideração. A rotina de exercício não abro mão, principalmente agora que estou nessa fase de pós-operatório. Tive ótimos resultados devido a minha disciplina com os exercícios e treinos. Tenho me desafiado e superado minhas metas. Estou muito feliz!", concluiu.