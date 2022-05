Natália Toscano e Zé Neto comemoram o aniversário de 2 anos da filha, Angelina

Com festa temática, Natália Toscano e Zé Neto celebram mais um ano de vida da caçula, Angelina

Na última segunda-feira, 16, Natália Toscano (31) e Zé Neto (32)prepararam uma festinha de aniversário para a filha, Angelina.

Com tema de Galinha Pintadinha, a caçula do casal se divertiu com o evento intimista para celebrar os seus dois aninhos antecipadamente. O aniversário da pequena é no dia 19 de maio.

O casal reuniu amigos e familiares, incluindo Cristiano e Paula Vaccari, em um buffet infantil em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Com exclusividade para a CARAS Digital, os papais corujas comentaram sobre a preparação da festa e da felicidade em comemorar mais uma data especial ao lado dos filhos. "Como me emociono em ver minha princesinha crescendo cheia de saúde e com aquele sorrisinho que sempre mata o papai de amor. Estava tudo lindo", disse o cantor.

"Como minha Nina está crescendo, só de falar já me emociono! Escolhi esse tema porque ela ama assistir a Galinha Pintadinha e agora também entende mais, ficou super feliz e empolgada com a festinha. Gente, eu não aguento, é muito amor! Que o Papai do Céu de cubra de bençãos meu amor, mamãe, papai e seu irmão te amamos muito", declarou a influenciadora digital.

