''Mulher extraordinária'', dispara Rafa Justus ao homenagear Helô Pinheiro em seu aniversário de 77 anos

Completando 77 anos, Helô Pinheiro recebe linda declaração nas redes sociais da neta, Rafa Justus

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 11h42

A aniversariante do dia da última quinta-feira, 07, foi Helô Pinheiro (77)!

Sempre muito carinhosa e sem nunca esconder o amor que sente pela família, Rafa Justus (12) decidiu aproveitar a data para se declarar para a avó.

Em seu Instagram, a herdeira de Ticiane (46) e Roberto (67) publicou um registro lindo ao lado da eterna Garota de Ipanema.

“Não poderia deixar de homenagear essa mulher extraordinária que tenho uma mega sorte de ter na minha vida!”, começou na legenda.

“Muito obrigada por ser minha inspiração diária, por me ensinar a cada dia e por fazer tudo para me ver feliz! Obrigada por tirar sorrisos super profundos do meu rosto! Te amo ao infinito”, afirmou a menina ao final.

Rapidamente, Helô deixou um comentário no post da neta. “Coisa mais linda e fabulosa é essa minha neta amada! Beijos”, se derreteu a empresária.

Confira a homenagem que Rafa Justus fez para celebrar o aniversário de 77 anos da avó, Helô Pinheiro: