Monique Evans comemora data especial em lua de mel com a esposa: ‘Minha Cacá’

Recém-casada, Monique Evans celebra o Dia dos Namorados em viagem de lua de mel ao lado de sua esposa, Cacá Werneck; descubra o destino

Nesta quarta-feira, 12, Monique Evans celebrou o Dia dos Namorados em grande estilo, aproveitando sua viagem de lua de mel ao lado de sua esposa, a DJ Cacá Werneck. Em suas redes sociais, a ex-modelo e apresentadora se declarou e mostrou que ela e a amada estão comemorando em dose dupla em Paris, na França.

Através de seu perfil no Instagram, Monique compartilhou um compilado de fotos e vídeos mostrando alguns dos momentos românticos ao lado de sua esposa durante essa viagem especial. Entre os cliques, as duas aparecem trocando carinhos e muitos beijos apaixonados, com a icônica Torre Eiffel ao fundo, o cartão postal da cidade.

Na legenda, Evans se declarou para a esposa e mostrou que as duas continuam eternas namoradas: “Feliz Dia dos Namorados, minha Cacá. Te amo mais que ontem e menos que amanhã”, disse apaixonada. Vale lembrar que as noivinhas subiram ao altar em uma cerimônia luxuosa há poucos dias, no final do mês passado.

“Não existe nada mais nesse mundo que supere o momento mais incrível e emocionante de toda minha vida, o meu casamento com a mulher que sempre sonhei!!! Minha só minha Nique, minha Monique. Nenhuma oportunidade, nada nunca vai superar esse momento”, Cacá se derreteu ao relembrar detalhes do casório luxuoso:

No entanto, Monique e Cacá decidiram adiar sua lua de mel para aproveitar o verão europeu, já que a musicista tinha compromissos em alguns clubes nos próximos destinos: “A gente só vai para Barcelona, que é para pegar o verão de lá, em junho. Pra pegar Ibiza aberta, pra ela tocar”, Monique contou os planos iniciais ao Portal Leo Dias.

Monique Evans relata imprevisto na lua de mel:

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck finalmente embarcaram para a lua de mel! Nesta segunda-feira, 10, as duas chegaram na Europa, onde passarão por vários países. O plano inicial era desembarcar em Barcelona, na Espanha, onde o filho, Armando Aguinaga, e a neta, Valentina, da apresentadora, residem. Mas um imprevisto aconteceu.

Isso porque, devido à chuva na região, o avião precisou pousar em Girona, localizada a pouco mais de 100 km de distância. "Estamos dentro do avião. Estávamos chegando em Barcelona, mas estava chovendo muito e viemos parar em Girona. Estamos parados. Cacá já está caindo dura e eu também”, disse a apresentadora, que detalhou a mudança de planos.