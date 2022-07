Mônica Martelli celebra aniversário do namorado com linda homenagem

A atriz Mônica Martelli mostrou vários momentos ao lado do namorado e celebrou o seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 11h49

Mônica Martelli (54) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoa muito importante: seu namorado.

Neste domingo, 17, Fernando Alterio completou mais um ano de vida, e para comemorar a data especial, a atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado do amado, e prestou uma linda homenagem.

"Meu amor hoje é o seu dia. Canceriano amado por todos. Colecionador de amigos. Promove alegria por onde passa. Você é um verão!!!! Brilha como o sol, alegre, potente, intenso, amoroso. Esquenta a vida de quem está por perto", começou ela.

E completou: "Leva a vida de um jeito que me ensina diariamente que momentos alegres a gente inventa e que é possível ser feliz. Mergulhei junto com você na vida e no amor. E vamos celebrar porque como você sempre diz: 'O que se leva dessa vida é a vida que a gente leva'. Te amo", declarou a artista.

Mônica, vale dizer, assumiu o namoro com Fernando em maio de 2019, durante uma entrevista à Joyce Pascowitch.

