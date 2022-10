Mônica Benini reflete ao comemorar 37 anos: "Que a vida seja leve"

A designer de joias Mônica Benini completou 37 anos nesta terça-feira, 11, e fez uma reflexão sobre o novo ciclo

Mônica Beninicompletou 37 anos de vida nesta terça-feira, 11, e usou as redes sociais para comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, a designer de joias compartilhou uma foto em que aparece em meio a um cenário paradisíaco e fez uma reflexão.

"Gracias a la vida que me ha dado tanto. 3.7 e uma bagagem de aprendizados, experiências, dores e delícias. Grata pelo que vivi e me trouxe até aqui. Que a vida seja leve, longa e feliz!", escreveu a mulher de Junior Lima (38) na legenda da publicação.

"Minha amiga querida, amada, maravilhosa! Te desejo o melhor dessa vida inteira. Que tu colhas sempre todo dia, paz e alegria na louvoura da amizade", desejou Rafa Brites. "Parabéns, Mônica! Que seja um ciclo de muita saúde e alegrias", falou uma seguidora. "Parabéns Mônica!! Você é uma pessoa iluminada e abençoada! Que sua vida seja repleta de luz e amor! Aproveite seu dia! Feliz aniversário! Beijos", falou uma fã.

Primeiro ano da filha

Nesta última segunda-feira, 10, Lara, filha de Junior Lima e Mônica Benini celebrou um aninho de idade, e a mamãe coruja publicou em suas redes sociais uma bela homenagem com um textão emocionante para a herdeira. Em seu Instagram, a designer de joias publicou uma foto das mãos da filhinha segurando uma flor. O rosto dela não aparece, mas pode-se notar que ela usa um vestido branco de mangas longas.

"Nunca vivi nada que me deixasse mais nostálgica do que comemorar o primeiro ano de vida de um filho. De uma filha, nesse caso. Não consigo parar de pensar no tanto que enfrentei pra que ela chegasse ao mundo, no parto extremamente trabalhoso, na primeira vez que nos olhamos, na primeira mamada, na primeira noite dormindo aninhadinhas, no primeiro mês…", disse ela em um trecho da homenagem.

