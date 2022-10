Mônica Benini, esposa de Júnior Lima, celebra primeiro ano de vida da filha

Modelo Mônica Benini publica homenagem para filha em seu aniversário de um ano

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 17h35

Nesta segunda-feira, 10, a filha de Júnior Lima (38) e Mônica Benini (36) celebrou um aninho de idade. Para comemorar, a mamãe coruja publicou em suas redes sociais uma bela homenagem com um textão emocionante para celebrar o primeiro ano de vida da pequena Lara.

Em seu Instagram, a designer de jóias e modelo publicou uma foto das mãos da filhinha segurando uma flor. O rosto dela não aparece, mas pode-se notar que ela usa um vestido branco de mangas longas.

“Nunca vivi nada que me deixasse mais nostálgica do que comemorar o primeiro ano de vida de um filho. De uma filha, nesse caso. Não consigo parar de pensar no tanto que enfrentei pra que ela chegasse ao mundo, no parto extremamente trabalhoso, na primeira vez que nos olhamos, na primeira mamada, na primeira noite dormindo aninhadinhas, no primeiro mês…”, começou.

“E em tudo que aconteceu nos meses seguintes. Quanta vida já vivemos, filha! Quanta força já nos demos. Eu sinto, pra além da conexão mãe e filha, esse sentimento visceral e que arrebata o peito, uma conexão absoluta no nosso sagrado feminino. Que honra poder ser tua margem, meu amor. Te ver desabrochar e, aos poucos, revelar a menina linda, sorridente, animada, carinhosa e cheia de personalidade que existe em ti”, continuou.

“Eu desejo, pra gente, uma vida transbordante em saúde e amor. Eu te celebro, te honro e te amo. Feliz primeiro ano de vida. Que honra. Que sorte. @junior_oficial viva nossa jornada, nossa família e nossa escolha. Tamo junto, meu amor!”, encerrou Mônica.

Além de Lara, Júnior e Mônica têm o pequeno Otto, que completou cinco anos recentemente.

Veja a publicação de Mônica Benini com homenagem para a filha Lara:

