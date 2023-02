Miriam Freeland surge em foto romântica com o marido, Roberto Bomtempo

Juntos há 17 anos, Miriam Freeland e Roberto Bomtempo surgem aos beijos em foto feita pelo filho de 11 anos

A atriz Miriam Freeland (44) esbanjou romantismo ao celebrar o Valentine's Day com o seu marido, o ator Roberto Bomtempo (59). Nesta terça-feira, 14, eles comemoraram a data romântica com uma foto de um beijo carinhod do casal.

A foto foi feita pelo filho deles, Miguel, de 11 anos, durante uma viagem para Londres, na Inglaterra. “Pelo mundo com você! Te amo sem filtro nenhum”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Miriam e Roberto estão juntos há 17 anos e são pais de Miguel. Eles moram em Portugal há alguns anos. Ela também é mãe de Maria Helena, de 22 anos, fruto do antigo casamento com o arquiteto José Miquelito.

Recentemente, ela contou ao site Notícias da TV que não descarta a possibilidade de voltar a fazer novelas – ela ficou marcada na memória dos brasileiros como a personagem Candoca na novela O Cravo e a Rosa. "O mercado está aberto, a ideia é justamente trabalhar no Brasil e aqui abrir as possibilidades. A gente conseguiu construir uma vida em que a gente pode se permitir essas coisas. Isso é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação e do nosso empenho. A gente quer que os filhos vejam que é possível mudar tudo, ter coragem, e ao mesmo tempo não mudou nada [nas relações]. Se tiver que voltar para o Brasil para fazer algum trabalho, está tudo certo também", disse ela.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Tempo de Amor, de 2017. Ela também fez uma participação no elenco de D.P.A – Detetives do Prédio Azul, do Gloob, e fez peças de teatro em Portugal, como o espetáculo infantil Diário de Pilar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miriam Freeland (@miriamfreelandoficial)