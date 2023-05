Mileide Mihaile presta comovente homenagem no aniversário da mãe: "Meu exemplo"

A influenciadora digital Mileide Mihaile comemorou o aniversário da mãe, dona Doralice dos Santos, com uma bela homenagem

Mileide Mihaile (34) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Doralice dos Santos, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 5.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos em momentos especiais ao lado da aniversariante do dia, e também de seu filho, Yhudy Lima (12), fruto de seu relacionamento com o cantor Wesley Safadão (34), e deixou uma linda mensagem.

"Hoje é o dia da mulher mais importante da minha vida! Aquela que me deu base, que me criou e me educou com todo o amor e cuidado do mundo. Mãe, saiba que você é responsável pela mulher que eu sou hoje, forte e resiliente. Gratidão! Que você esteja sempre rodeada de pessoas que te fazem feliz", desejou.

Depois, Mileide contou que elas vão se encontrar para comemorar a data. "Tô chegando no Maranhão para a gente comemorar especialmente do jeitinho que você gosta, com muita folia e alegria! A sua felicidade é a minha. Feliz aniversário, você me inspira e é o meu exemplo de fortaleza, caráter e dessa grande mulher. Obrigada por ser em todos esses anos o meu maior exemplo, te amo!", declarou.

Vale lembrar que dona Doralice foi diagnosticada com um tumor no útero quando a filha estava confinada no reality A Fazenda, da Record TV. Após realizar o tratamento, a influenciadora digital revelou que sua mãe estava curada. "Hoje é um dia pra ficar marcado e registrado nas nossas vidas e nesse feed! Dia que saiu os resultados dos exames da minha mãe sem nenhum resquício do câncer que ela enfrentou e venceu!", celebrou na ocasião.

Mileide Mihaile exibe corpo após lipo

A influenciadora e ex-A Fazenda Mileide Mihaile impressionou mais uma vez ao exibir seu corpaço escultural na rede social. Nesta quinta-feira, 04, a famosa fez um ensaio de lingerie e chamou a atenção ao deixar suas curvas em evidência.

Nos registros, ela apareceu deslumbrante vestindo um body nude. Com a peça justíssima, bem colada em sua silhueta, Mileide esbanjou o resultado da lipoaspiração que resolveu fazer nos últimos meses. Além de ostentar suas curvas sequinhas, a influenciadora digital colocou o decote para jogo e chamou a atenção ao aparecer com os cabelos lisos, longos e uma maquiagem bem marcante.

