Mc Mirella ganha homenagem de Dynho Alves em comemoração de seus 25 anos

Mc Mirella, que espera primeiro bebê com o marido, é a aniversariante desta quinta-feira, 08

A funkeira Mc Mirella, que espera seu primeiro bebê com o marido, o cantor e dançarino Dynho Alves,é a aniversariante do dia e completa 25 anos de idade nesta quinta-feira, 08, e ganhou uma homenagem do amado ainda durante a madrugada. No post, ele compartilhou várias fotos e vídeos tanto de Mirella como do casal, e fez uma declaração apaixonada para a cantora.

"Feliz aniversário, meu amor. Tão bom poder passar essa data ao seu lado de novo. Gratidão por todos os momentos e agora chegou a hora de você aproveitar seu dia. Que Deus te abençoe cada vez mais e que você continue sendo essa pessoa que você é: autêntica, verdadeira, engraçada e sincera", começou ele.

"Você não tem noção o tanto de pessoas que você faz feliz por ter esse jeitinho que só você tem. Te amo e feliz aniversário, @xbadmix", finalizou Dynho. Mirella, respondeu ao post de aniversário do amado.

"Obrigada, meu amor, também te amo muito. Que Deus nos abençoe sempre. Você é muito importante pra mim!", respondeu a cantora.

Nos comentários, os fãs do casal também se derreteram pela declaração e desejaram parabéns para a mais nova mamãe: “Meu Casal Que Amor”, escreveu uma fã, “Lindos que Deus abençoe cada dia mais a união de vocês, parabéns Mi”, desejou outro internauta.

MC Mirella desabafa sobre solidão: ‘Tão sozinha e vazia’

Mirella revelou que passou por um turbilhão de emoções antes de descobrir sua gravidez e iniciou a declaração em seu Twitter:"Alguns meses atrás eu fui muito forte. Aguentei coisas caladinhas, fazia minhas orações quietinha, reclamava e desabafava com quem eu sentia confiança… E olha como as coisas estão agora. Eu achei que eu estava perdida, sem rumo e direção”, a funkeira desabafou.

"Mas eu encontrei tudo isso desde que soube que você está aqui comigo”, ela se derreteu pelo bebê e continuou: “Eu me sentia tão sozinha, tão vazia, um tempo atrás eu senti uma solidão muito forte. E olha só agora... Você veio para me completar e eu digo e repito: nunca mais vou me sentir sozinha! Ansiosa demais para sua chegada", a mamãe do ano declarou.