À espera do primeiro filho, MC Mirella desabafa sobre solidão: ‘Tão sozinha e vazia’

Funkeira MC Mirella faz desabafo e abre o coração sobre a chegada do primeiro herdeiro, fruto do relacionamento com Dynho Alves

A cantora de funk MC Mirella (24) abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 18, e revelou que passou por um turbilhão de emoções antes de descobrir sua gravidez. À espera do primeiro filho com o modelo e dançarino Dynho Alves, a artista fez um longo desabafo sobre solidão.

Mirella iniciou a declaração em seu Twitter: "Alguns meses atrás eu fui muito forte. Aguentei coisas caladinhas, fazia minhas orações quietinha, reclamava e desabafava com quem eu sentia confiança… E olha como as coisas estão agora. Eu achei que eu estava perdida, sem rumo e direção”, a funkeira desabafou.

"Mas eu encontrei tudo isso desde que soube que você está aqui comigo”, ela se derreteu pelo bebê e continuou: “Eu me sentia tão sozinha, tão vazia, um tempo atrás eu senti uma solidão muito forte. E olha só agora... Você veio para me completar e eu digo e repito: nunca mais vou me sentir sozinha! Ansiosa demais para sua chegada", a mamãe do ano declarou.

Para finalizar, Mirella celebrou a gestação: "As coisas da vida são loucas… Fiquei pensando hoje o tanto que as coisas podem mudar em questão de meses… Se voltasse lá em janeiro e falasse que era só esperar 3 meses eu não acreditaria! Real!! E literalmente foram 3 meses exatos!”, a funkeira concluiu a publicação.

MC Mirella relata perda de 5 kg por conta de enjoos de gravidez:

Embora MC Mirella esteja realizada com sua primeira gestação, a nova mamãe do pedaço revelou que passou por alguns momentos difíceis. É que ela já perdeu 5 kg nas primeiras semanas de gravidez por conta dos enjoos: “Emagreci 5kg. Estou seca! Cheguei aqui com 53kg e estou com 47kg de tanto que vomito. Tô triste porque tô muito magra, e a tendência é abaixar mais ainda. Que eu consiga comer mais logo”, a cantora lamentou pelas redes sociais.