Marcos Mion encanta com foto em família para Páscoa

Apresentador Marcos Mion se derrete pelos filhos em foto para comemorar Páscoa

Neste domingo, 9, o apresentador Marcos Mion (43) comemorou a Páscoa com sua família e aproveitou para compartilhar em suas redes sociais uma foto de todos reunidos. Além do famoso, estavam sua mulher, Suzana Gullo (47), e os filhos do casal, Romeo (17), Donatella (14) e Stefano (13).

Em um clique compartilhado pelo apresentador em seu perfil oficial no Instagram, os cinco estão vestidos com roupas de tons neutros e bastante sorridentes, em um estúdio com fundo marrom e o chão de madeira, ambos em tons parecidos com as vestimentas da família.

“Nossos filhos são nossas ressurreições pessoais. Nossa forma de vencer a morte, nossa forma de (sobre)viver, de renascer e evoluir. Nossas escolhas nos tornaram imperfeitos, mas procriar, gerar vidas, é o que mais nos aproxima do divino. Porque Ele vive, eu posso crer na vida eterna. Feliz Páscoa da Família Mion!”, escreveu Marcos Mion.

Os comentários foram inundados de elogios e celebrações de internautas e amigos da família. “Feliz Páscoa”, desejou a apresentadora Ana Furtado. “Tudo de mais lindo para essa família querida”, comentou uma outra internauta. “Feliz Páscoa! Que Deus renove a Fé em Cristo vivo! Muita saúde para todos vocês”, exaltou um terceiro internauta.

Veja a publicação do apresentador Marcos Mion celebrando a Páscoa com sua família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)



Marcos Mion fala da relação com o filho, Romeo

Em janeiro deste ano, Marcos Mion decidiu abrir detalhes de sua relação com o primogênito, Romeo, fruto do relacionamento com Suzana Gullo. Nas redes sociais, o apresentador fez uma homenagem para o herdeiro, diagnosticado com transtorno do espectro autista e encantou os seguidores. "Um filho autista foi o maior presente que Deus separou para mim", começou ele. "Acabei de passar quase 10 dias só com Romeo, enquanto Suzanna foi esquiar com o Tefo e Doninha. A sensação é uma só: conexão”, iniciou a homenagem.