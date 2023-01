Marcos Mion fala da relação com o filho, Romeo: ''Me sinto um guardião de um anjo''

Apresentador Marcos Mion emociona seguidores com linda declaração sobre o primogênito, Romeo, que é autista

O apresentador Marcos Mion (43) usou as redes sociais para falar de seu primogênito com Suzana Gullo (46), o filho, Romeo, e emocionou os seguidores!

Em seu feed no Instagram, o comandante do Caldeirão contou que passou alguns dias apenas com o herdeiro mais velho, de 17 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, enquanto a esposa viaja com os outros filhos do casal.

Ao legendar a publicação, Mion comentou sobre o orgulho que sente do filho e fez uma reflexão sobre a dependência de Romeo. "Um filho autista foi o maior presente que Deus separou para mim", começou ele. "Acabei de passar quase 10 dias só com Romeo, enquanto Suzanna foi esquiar com o Tefo e Doninha. A sensação é uma só: conexão. Eu tenho um filho de 17 anos, vai se tornar maior de idade esse ano, que sente o amor, a necessidade e a conexão de um filho de 7. Isso abre um mundo inesperado para uma relação entre pai e filho. É mágico", começou ele.

Na sequência, o artista contou que encontrou uma colega do filho durante voo de volta para São Paulo. A menina, que tem a mesma idade de Romeo, estava indo viajar sozinha. "Quando entendi que ela estava sozinha, me veio um instinto paterno de querer cuidar dela, checar se ela estava com tudo em ordem… Se tinha dinheiro, passaporte… Aí me deu um click: 'Você já tem 17 anos, né?'. Romeo vai viajar sozinho? Ele vai ter o cognitivo para conseguir lidar e se regular com um aeroporto lotado, barulhento, voos mudando de gate (como esse que estamos), funcionários de aeroporto mal-humorados e grosseiros (aqui nos EUA quase 100%)? Não, ele não vai. Ele nunca vai conseguir viajar sozinho. E sabe o que eu sinto? Me sinto importante! Me sinto um guardião de um anjo. A voz e o facilitador das vontades do meu filho. Isso para um pai é validar sua existência."

"E o que o Romeo sente? Ele ama ficar como nessa foto; juntinho, esmagado, sempre com a família grudada sendo uma fonte inesgotável de amor, a cola que junta todos nós e a constante lembrança para nós 'neurotipicos' de como perdemos tempo com bobagem, contamos o próximo dia como garantido e esquecemos o quão importante é abraçar sem tempo pra soltar, fazer um beijinho de esquimó e não se preocupar com o tempo que passa quando estamos dividindo amor com os nossos. (Afinal esse é o tempo bem gasto)".

Ao finalizar, Mion ainda se declarou: "Deficiente? No que Romeo é bom, que são os verdadeiros valores que Jesus Cristo nos ensinou, ele é mais eficiente do que qualquer um que já conheci. Obrigado meu anjo! Meu amor máximo! Meu irmão de alma (como ele já me falou uma vez). Você valida minha existência. Te amo sem tamanho".

