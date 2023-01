Marcos Mion relembra estreia na TV e choca com mudança física

O apresentador Marcos Mion compartilhou um vídeo de sua estreia como apresentador e surpreendeu os seguidores: “shape de grilo”

Há 23 anos, Marcos Mion (43) colocava a cara a tapa na televisão brasileira e realizava um grande sonho: a estreia de seu primeiro programa na MTV. Nesta quinta-feira, 5, o apresentador, que agora integra a equipe da TV Globo, compartilhou um vídeo de sua primeira gravação para celebrar o aniversário da profissão e deixou os fãs impressionados com a mudança física: “shape de grilo”, disse um dos internautas nos comentários da publicação

Entre os diversos recados de parabenização, várias celebridades também brincaram com as alterações na aparência de Mion, que tinha apenas 20 anos quando assumiu a empreitada de apresentador. “Você pesava o mesmo tanto que pesa seu braço hj”, disparou o humorista Victor Sarro (34), seguido do ator Gusta (34): “O tamanho dos braçin hahaha”. O Youtuber Felipe Castanhari (33) ainda tirou onda com a semelhança física com Mion: “Por que você está usando um vídeo meu SEM autorização?” disse.

O pai de Romeo, Donatella e Stefano também aproveitou o espaço para inspirar seus admiradores e deixou um texto de tirar o fôlego sobre a sua trajetória, repleto de bom humor e referências à cultura Pop: “Ontem fez 23 anos que escolhi a pílula certa e descobri meu Matrix”, e complementou: “Acredite em você! Num mundo onde vc pode ser tanta coisa, seja sempre você mesmo! Seja de verdade! Seja relevante, mesmo que seja para um pequeno grupo”, escreveu orgulhoso na legenda.

Se emocionou! Marcos Mion chora com música de Sandy

No comando do programa de televisão Caldeirão na Globo, Marcos Mion tem passado por fortes emoções! A mais recente aconteceu em dezembro, acompanhado de Sandy (39). Em uma apresentação, a cantora dedicou uma música ao filho Theo. A escolhida foi a canção Areia, composição produzida ao lado do marido e músico, Lucas Lima (40), e Mion caiu em lágrimas: “Que coisa mais linda! Estou muito emocionado”, declarou o apresentador.