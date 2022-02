Lucio Mauro filho celebra aniversário da filha, Liz: ''Meu mundo mais feliz''

O ator Lucio Mauro filho celebrou o aniversário de 4 anos da filha caçula, Liz

Publicado em 04/02/2022

Lucio Mauro Filho(47) prestou uma bela homenagem para a filha caçula, Liz, que completou 4 anos nesta quinta-feira, 3.

No Instagram, o ator compartilhou uma foto ao lado da aniversariante e agradeceu por ela ter dado ainda mais sentido a vida da família.

"4 anos que minha vida ganhou ainda mais sentido graças a você, minha Liz, meu mundo mais Fe-Liz, missão de amor pra toda a família! É claro que Deus sabe o que faz, mas às vezes ele exagera! Nos fez sentir únicos, pois você veio pra unir, pra fazer tudo valer a pena", começou o artista.

Lucio Mauro, casado com Cíntia Oliveira e pai de Bento (18) e Luiza (16), seguiu a homenagem falando sobre a relação da caçula com a família. "Nesses últimos tempos em que vivemos tantas incertezas, só uma certeza como você pra nos fazer seguir fortes na labuta do afeto. Transformou seus irmãos em heróis e relembrou a seus pais, de que somos todos eternos aprendizes", acrescentou.

O ator se declarou para Liz. "Obrigado por tudo minha filha. O amor que fazes questão de ofertar, é puro como o nosso sentimento por ti. Continua ensinado esse pai velho a ser uma eterna criança. Não tem explicação. Só gratidão. E amor! Feliz aniversário Lilota. O mundo se apresenta e você excede!", finalizou.

