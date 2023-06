Luciano Szafir abre o coração ao falar do genro, João Figueiredo: “Tenho como filho”

Luciano Szafir realizou um post homenageando o marido da filha, João Figueiredo, em seu aniversário

Sogrão! O ator Luciano Szafir usou suas redes sociais no início da manhã desta segunda-feira, 19, para parabenizar o marido de sua filha Sasha Meneghel, fruto de sua relação com a 'Rainha dos Baixinhos', Xuxa Meneghel. Luciano também é pai de Davi e Mikael, do atual casamento com a influenciadora Luhanna Melloni.

Em seu feed no Instagram, o modelo prestou uma linda homenagem no aniversário do genro, João Figueiredo, que está completando mais um ano de vida. Szafir, fez questão de exaltar a relação de admiração e parceria que construiu com o marido de sua herdeira.

"Parabéns, Jonny. Desde o momento que entrou na vida da minha filha e colocou nela esse sorriso igual da foto, eu te tenho como um filho. Te desejo toda saúde do mundo, para que vocês possam desfrutar uma vida linda e longeva. Te amo garoto", escreveu Luciano, ao resgatar uma foto dos pombinhos no Réveillon 2023.

Admiradores da família encheram a postagem de felicitações e mensagens carinhosas para comemorar a data especial do aniversariante. "Parabéns Luciano pela maturidade emocional. E ao Jonny , que ele continue sendo pra Sasha o céu na terra", declarou um. "Obrigado Luu, amo vocês!!", agradeceu João. "Parabéns João que Deus te cubra de bençãos hoje e sempre!”, falou Beth Szafir.

Luciano Szafir emociona ao registrar o casamento da filha, Sasha Meneghel

Em maio de 2021, Sasha Meneghele João Figueiredo realizaram uma cerimônia religiosa de casamento em Angra dos Reis. Na ocasião, o pai da loira, Luciano Szafir utilizou sua conta do Instgram para compartilhar um registro inédito da celebração.

Ao legendar a imagem, o papai coruja não escondeu a forte emoção que tomou conta deste momento tão único.''Minha pequenina Sasha e João, eu desejo a vocês toda felicidade e saúde desse mundo, foi tão lindo! E claro que me acabei de chorar na hora dos votos...'', escreveu ele.