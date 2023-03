Luan Santana comemora a chegada dos 32 anos em grande estilo

O cantor sertanejo Luan Santana celebrou a data especial através de um show épico em alto mar

Luan Santana sopra as velinhas nesta segunda-feira, 13, e celebra seus 32 anos de vida. Para marcar a data especial, o astro sertanejo encerrou com sucesso a primeira edição do Navio Luan Santana, na noite do último domingo, 12, cercado por fãs, amigos e familiares.

Nas redes sociais, o noivo de Izabela Cunha (27) abriu o álbum de fotos da noite memorável de sua apresentação e surgiu deslumbrante no palco do navio com uma camisa com mangas, toda trabalhada em franjas sobrepostas por um colete da mesma cor.

"Obrigado por estarem sempre comigo, até mesmo em alto mar”, escreveu o artista na legenda, ao mostrar alguns registros do evento.

Nos comentários da publicação, os fãs celebraram o aniversário do sertanejo e o encheram de elogios. "Feliz aniversário meu menino, agradeço demais a Deus pela sua vida. Te amo!", declarou um. "Obrigada por existir!", disse outro. “Meu menino, parabéns pelo seu dia tão especial”, desejou um terceiro.

Luan Santana surpreende ao surgir em foto de 12 anos atrás ao lado da família

Ainda recentemente, Luan Santanasurpreendeu seus seguidores ao compartilhar um registro inédito direto de 2011. Usando uma camisa xadrez por cima de uma camiseta cinza lisa, calça jeans preta e uma touca vermelha, o artista surgiu bem diferente ao lado de seus pais Amarildo e Marizete, sua irmã Bruna e o tio Max Wick.

Na época da foto, Luan tinha 20 anos e estava no início de sua carreira. “Será que estamos diferentes?”, questionou Luan na legenda da foto de família que datava de 8 de maio de 2011.