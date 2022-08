Lívian Aragão presta homenagem no aniversário da mãe: "Meu mundo todinho"

Lívian Aragão comemorou o aniversário da mãe, Lilian Taranto, com bela homenagem nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 19h34

Nesta quinta-feira, 4, Lilian Taranto completou mais um ano de vida e ganhou uma linda homenagem da filha, Lívian Aragão (23), fruto de seu casamento com o humorista Renato Aragão(87).

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado da mãe, dentre elas uma de quando ela era criança e as duas estão dividindo um pirulito, e não poupou elogios a aniversariante.

"Meu mundo todinho. Mãe, você é o ser humano mais incrível que eu conheço. Obrigada por me ensinar a ver o lado bom da vida e nunca desistir dos meus sonhos. Pra você, nada é impossível e obrigada por me ensinar a ser uma pessoa melhor a cada dia que passa", começou a artista.

Em seguida, Lívian se declarou e brincou sobre a idade da mãe. "Feliz dia! Que você continue sempre dando as risadas mais gostosas e abraços apertados. Te amo! Feliz aniversário! Feliz 53 (+alguns aninhos, mas ninguém precisa saber kkkkk)", finalizou.

Mais cedo, Lilian também recebeu uma homenagem do marido. No Instagram, Renato Aragão relembrou uma foto do dia em que eles se casaram e parabenizou a esposa. "Hoje é dia do amor da minha vida. Muitas felicidades, minha eterna namorada. Você é maravilhosa. Sempre juntos! Te amo", escreveu o humorista.

Confira a homenagem de Lívian Aragão para a mãe:

