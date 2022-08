Com foto antiga, Renato Aragão celebra aniversário da esposa, Lilian Taranto: "Sempre juntos"

O humorista Renato Aragão recordou uma foto de seu casamento ao prestar uma bela homenagem para a esposa na web

Renato Aragão(87) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Lilian Taranto, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 4.

Em seu perfil no Instagram, o humorista recordou uma foto do dia em que eles oficializaram a união, em 1991, e celebrou o aniversário de 54 anos da amada. "Hoje é dia do amor da minha vida. Muitas felicidades, minha eterna namorada. Você é maravilhosa. Sempre juntos! Te amo", escreveu ele.

Os fãs de Renato Aragão também parabenizaram Lilian. "Feliz aniversário, Lilian tudo de maravilhoso pra você sempre", disse uma seguidora. "Parabéns, felicidades. Deus abençoe, muita saúde, paz, amor e muitos anos de vida", falou outra. "Que lindos. Parabéns, chuvas de bênçãos sobre a vida dela. Que Deus continue te abençoando", desejou uma terceira.

Vale lembrar que Renato e Lilian são pais da atriz Lívian Aragão, que está com 23 anos.

Confira a homenagem do humorista para a esposa:

Clima de romance

Renato Aragão decidiu usar suas redes sociais para exibir todo o amor que sente pela esposa, Lílian. O humorista publicou uma foto em que aparece coladinho com a amada, olhando romanticamente um para o outro, a beira da piscina de sua casa. Na legenda, ele colocou apenas um emoji de coração.

