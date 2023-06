Lívia Andrade mostra comemoração luxuosa de seus 40 anos: 'Que linda'

Cheia de estilo e luxo, Lívia Andrade mostra comemoração de seu aniversário ao lado do namorado, Marcos Araújo

A apresentadora Lívia Andrade comemorou seu aniversário de 40 anos nesta terça-feira, 20, em grande estilo. Na rede social, ela mostrou que curtiu o momento especial em um local belíssimo e roubou a cena ao surgir de biquíni com um buquê de flores.

Após passar o dia aproveitando a piscina, a famosa mostrou que à noite saiu para jantar com o namorado milionário, o empresário Marcos Araújo. Com um look todo azul, a loira surgiu deslumbrante brindando o novo ciclo e com flores nas mãos.

Nos cliques, Lívia Andrade fez um resumo de como foi a celebração luxuosa ao lado do companheiro. "Que comecem as comemorações...", exibiu os cliques encantadores do momento.

Nos comentários da publicação, os internautas parabenizaram a artista pelo aniversário. "Parabéns, que linda", elogiaram. "Você merece o mundo Barbiezinha", falaram outros.

Veja as fotos do aniversário de Lívia Andrade:

Lívia Andrade fala de sua ausência em especial do Programa Silvio Santos

A apresentadora Lívia Andrade ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que foi exibida na semana passada. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

Um fã comentou que ela marcou demais o Programa Silvio Santos, e ela disse: “Ele sempre será especial em minha vida! E o que a gente fez ficou registrado não só em vídeos e fotos, mas no coração”. Em outro momento, um fã questionou porque ela não estava lá, e ela disse: “Primeiro porque não fui convidada, segundo porque estou na Globo”.

Logo depois, um seguidor disse: “Você tinha que estar lá, foram tantos momentos ao lado do Sisi”. E ela respondeu: “Um elefante incomoda muita gente, uma Lívia Andrade incomoda muito mais kkkk”.