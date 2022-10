Lexa celebra aniversário da mãe, Darlin Ferrattry: ''Minha manager e ser humano mais engraçado''

Aniversariante do dia!

Após separação de MC Guimê, cantora Lexa presta linda homenagem no aniversário da mãe, Darlin Ferrattry

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 11h26

Dia de festa para a família da cantora Lexa (27)! Isso porque, nesta terça-feira, 25, a mãe da funkeira está completando mais um ano de vida!

Darlin Ferrattry está fazendo 44 anos e ganhou uma linda declaração da herdeira nas redes sociais. Lexa compartilhou um clique em que aparecem sorridentes ao posarem coladinhas.

"Aniversário da Rainha da minha vida, da minha mãe e grande primeiro amor! Parabéns @darlinferrattry amo realizar seus sonhos que são meus também! Minha manager e ser humano mais engraçado do mundo, te amo, honro e enalteço. Parabénssssss mamys", declarou Lexa em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre a beleza e a semelhança entre as duas. "Gêmeas que falam!?", "A Lexa parabenizando a Lexa", "Parecem irmãs e gêmeas ainda", "Lindassss", "Gente achei que era um cover da Lexa kkkkk", "Se parecem demais", disseram.

Após anunciar o fim do casamento com MC Guimê, Lexa viajou para a cidade de Londres, na Inglaterra, para comemorar o aniversário da mãe. Ela contou que a família também passará por Roma, na Itália.

Confira a homenagem de Lexa para a mãe, Darlin:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa e MC Guimê anunciam fim do casamento

A cantora Lexa e o cantor MC Guimê anunciaram o fim do casamento no sábado, 22, por meio das redes sociais. Os dois compartilharam recados para os fãs para confirmar a separação. A funkeira compartilhou uma foto de quando eles se casaram na igreja e contou sobre a decisão após 7 anos de união. "Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos", iniciou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!