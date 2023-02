Lázaro Ramos posta cliques raros da irmã e presta homenagem de aniversário: "Todas as alegrias do mundo"

O ator Lázaro Ramos postou uma sequência de fotos da irmã, Viviane Ramos, e prestou uma bela homenagem de aniversário

Lázaro Ramos (44) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã, Viviane Ramos, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 13.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de fotos da aniversariante do dia, inclusive uma em que ela aprece grávida e outra dos dois ainda crianças à beira da piscina, e a parabenizou.

"Ela é minha irmã, cada dia que passa, mais minha amiga, e mais recentemente me deu a honra de ser padrinho de Dayô, seu primeiro filho e hoje ela faz aniversário. Que nesse dia, minha irmã, você tenha todas as alegrias do mundo", desejou Lázaro.

Depois, o artista rasgou elogios para a irmã e se declarou. "Você que é essa pessoa tão focada, responsável, gentil, alegre e amorosa, possa continuar contagiando a todos com sua obstinação e cada vez mais, realizando seus sonhos. Feliz vida, te amo", finalizou ele.

Nos comentários, Viviane agradeceu a linda homenagem do irmão. "Obrigada, meu amor, meu compadre, meu amigo. Te amo muito!!", escreveu ela.

Confira a homenagem de Lázaro Ramos para a irmã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Filha de Taís Araújo faz pergunta inusitada

Aos 8 anos de idade, Maria Antônia mostrou que já entende de assunto de gente grande ao fazer uma pergunta para lá de inusitada, para a mãe Taís Araújo (44). Durante a sua participação no podcast PodPah, conduzido por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), a esposa de Lázaro Ramos revelou que foi surpreendida pela filha com um questionamento inesperado. Esperta, a pequena perguntou se a atriz tinha o telefone de nada mais, nada menos do que, da cantora Beyoncé.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!