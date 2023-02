Filha de Taís Araújo viraliza na web ao fazer pergunta inusitada para mãe

A herdeira de Taís Araújo e Lázaro Ramos arrancou risos da web ao fazer pergunta inusitada

Aos 8 anos de idade, Maria Antônia mostrou que já entende de assunto de gente grande ao fazer uma pergunta para lá de inusitada, para a mãe Taís Araújo (44).

Durante a sua participação no podcast PodPah, conduzido por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), na última segunda-feira, 06, a esposa de Lázaro Ramos (44) revelou que foi surpreendida pela filha com um questionamento inesperado.

Esperta, a pequena perguntou se a atriz tinha o telefone de nada mais, nada menos do que, da cantora Beyoncé. "Eu fico querendo mostrar para meus filhos que eles conhecem as pessoas que eles gostam. 'Sabia que sou amiga da Iza? A Iza é minha amiga! Fico tentando comprar meus filhos nesse lugar... (risos). Fico tirando uma ondinha com eles. Mas outro dia minha filha perguntou: 'Mãe, você tem o telefone da Beyoncé? Da Beyoncé a mamãe não tem", contou ela

Ao ouvir a resposta, Taís conta que a filha retrucou:"Bem queria mandar um WhatsApp: 'Beyonca, vai rolar show no Rio quando? Solta essa agenda gata'".

VEJA A PARTICIPAÇÃO DE TAÍS ARAÚJO NO PODCAST:

SEM MAQUIAGEM!

Recentemente, Taís Araújo roubou a cena com tanta beleza na web ao surgir de cara limpa com os amigos, curtindo as férias em Salvador, na Bahia.

Em uma série de cliques publicados no Instagram de Lázaro Ramos, a morena surgiu totalmente sem maquiagem nas redes sociais, esbanjando toda sua beleza natural.“Mais cadinho de Bahia e afeto”, escreveu Lázaro ao compartilhar os registros.